Слава из "НеАнгелов" показала, как готовит тирамису

Коллаж (РБК-Украина)

Этот рецепт певица подсмотрела у итальянского бренд-шефа

Известная украинская певица и участница музыкального дуэта "НеАнгелы", которая недавно поразила фанатов обнаженным телом, на этот раз решила удивить публику своими другими достоинствами. Артистка продемонстрировала свои кулинарные способности. Она показала, как готовит знаменитый итальянский десерт тирамису. Видео с этим Каминская опубликовала в своем Instagram.

Скриншот: кадр из видео (instagram.com/babaslavka)

К видео был добавлен комментарий: "Итак, рецептик расти десерта. Нашла я его на ютуб у бренд-шефа ресторанов Джеймса Оливера - Маттео Лаи, который, как истинный итальянец, знает толк в тирамису".

Звезда не только показала, как готовить великолепное итальянское лакомство, но и добавила рецепт с пошаговым описанием этапов приготовления.

Итак, для любимого тирамису Славы Каминской потребуются такие ингредиенты:

5 яиц

25 г сахара

250 г сыра маскарпоне

325 г сливок 30% жирности (Слава брала 15%)

Печенье савоярди (или любое другое) – упаковка

Кофе эспрессо

Ром или любой другой алкоголь

Какао-порошок

Скриншот: кадр из видео (instagram.com/babaslavka)

Инструкция по приготовлению:

Яйца нужно взбить с сахаром миксером, до получения пышной массы (около 10 минут). Потом нужно взять сыр маскарпоне, добавить сливки и тоже взбить миксером. После этого взять две взбитые массы, совместить их и аккуратно перемешать кондитерской лопаткой. Далее печенье нужно окунуть в кофе с добавлением алкоголя (певица использовала ликер "Старый Таллин"), а после этого выложить им дно формы и залить сверху нежной массой. Снова – слой печенья и слой крема. Повторяем слои. Завершающих "штрих" – посыпать десерт порошком какао и поставить охлаждаться в холодильник на два часа.

Видео: любимый тирамису Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

Кстати, недавно мы рассказывали, как приготовить суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками.

Напомним, ранее LITE писал, как приготовить фаршированный перец на гриле.

Не забывайте о десерте! "Витаминный" мармелад: легкий рецепт оригинального десерта.

Видео: РБК-Украина