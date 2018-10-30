Слава из "НеАнгелов" показала, как готовит тирамису

Этот рецепт певица подсмотрела у итальянского бренд-шефа
Известная украинская певица и участница музыкального дуэта "НеАнгелы", которая недавно поразила фанатов обнаженным телом, на этот раз решила удивить публику своими другими достоинствами. Артистка продемонстрировала свои кулинарные способности. Она показала, как готовит знаменитый итальянский десерт тирамису. Видео с этим Каминская опубликовала в своем Instagram.
Скриншот: кадр из видео (instagram.com/babaslavka)
К видео был добавлен комментарий: "Итак, рецептик расти десерта. Нашла я его на ютуб у бренд-шефа ресторанов Джеймса Оливера - Маттео Лаи, который, как истинный итальянец, знает толк в тирамису".
Звезда не только показала, как готовить великолепное итальянское лакомство, но и добавила рецепт с пошаговым описанием этапов приготовления.
Итак, для любимого тирамису Славы Каминской потребуются такие ингредиенты:
Скриншот: кадр из видео (instagram.com/babaslavka)
Инструкция по приготовлению:
Видео: любимый тирамису Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)
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Видео: РБК-Украина