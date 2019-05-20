"Сладкое счастье": Влад Топалов растрогал душевным кадром с сыном

Популярный музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко, Влад Топалов души не чает в своем маленьком сыне Михаиле. Заботливый папа проводит много времени с малышом, а когда его звездная супруга уезжает с ребенком, не находит себе места. Он старается как можно больше общаться с Мишей или, как его называют молодые родители – Майком, и неустанно демонстрирует совместные фото, щедро делясь счастливыми моментами с поклонниками. Так, Влад показала душевное фото с Мишей в бассейне, растрогал подписчиков в Instagram.

На фото запечатлен трогательный момент нежности отца и сына. Певец бережно держит ребенка на руках и целует его в щеку, прикрыв глаза. Влад пояснил, что его жизнь круто изменилась в лучшую сторону, когда в ней появилось сразу два таких важных и близких человека – любимые сын и жена.

"Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение. В моей жизни появилось огромное солнце в лице жены и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье!" - признался он.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Но певец также честно рассказал, что иногда испытывает и раздражение, но искренняя улыбка и маленькие протянутые к нему ручонки заставляют забыть о всех временных мелких неудобствах.

"Я не приторный папаша, не мимимишный. Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил, и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу все раздражение проходит", - отмечает молодой папа, правда, признается, что собирается купить беруши.

Фото Влада и Миши не оставило равнодушными поклонников Топалова. Они заверили артиста – демонстрация его отцовской любви не может надоесть и вызывает лишь умиление.

"Замечательно, что ты показываешь своего ребенка, как нам это может надоесть, это частичка тебя", "У меня такие фото всегда вызывают ощущение радости и счастья. Влад, ловите, берегите и наслаждайтесь этими ценными моментами жизни. Огромного Вам счастья!", "Влад, ты счастливый человек! У тебя самая красивая, позитивная, умная жена и прекрасный сын. Так держать, береги свое счастье!", "Какие вы классные!", "Вы отличный, любящий отец", - заверяли фолловеры.

Ранее Влад Топалов показал, как они с Региной Тодоренко развлекают маленького сынишку.

Также Влад Топалов опубликовал трогательное видео с сыном и продемонстрировал, как мастерски умеет успокаивать ребенка.