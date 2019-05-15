"Папа успокоил бэра": Влад Топалов поделился трогательным видео с сыном

Муж Регины Тодоренко продемонстрировал свои отцовские умения
Недавно молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов отдохнули в Турции вместе со своим маленьким сыном, пятимесячным Михаилом. Пара с удовольствием рассказывала об особенностях отдыха с малышом и делилась милыми фото. Супруги уже вернулись в Москву, однако продолжают радовать поклонников яркими отпускными кадрами. Так, на своей странице в Instagram певец опубликовал трогательное видео с ребенком.
Влад похвастался тем, как ловко он сумел успокоить плачущего Мишку. В ролике артист без футболки идет по залитой солнцем дорожке, держа на руках сына так, что его головка лежит у него на плече. При этом голова и плечи ребенка накрыты полотенцем и он уже спит.
Снимала видео явно Регина, так как за кадром слышно ее голос - ведущая довольно говорит: "Папа успокоил бэра". Рядом с Топаловым идет племянник Тодоренко.
Видео: Влад Топалов с сыном Михаилом (instagram.com/vladtopalovofficial)
"Успокоил бэра значит успокоил сына, бэр - медведь по-английски. Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил с Божьей Помощью!" - поделился гордый папа.
Фолловеры похвалили Влада, отметив, что он замечательный отец, и оставили множество умиленных комментариев.
Напомним, ранее Влад Топалов показал "материнские крайности" Регины Тодоренко в забавном видео.
Кстати, Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с праздником - Днем матери, который отмечали 12 мая. Музыкант заявил: "Ну и монстра мы с тобой создали, Регина".
В отпуске в Турции Регина Тодоренко в эффектном купальнике поведала об идеальном отдыхе.