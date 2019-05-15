"Папа успокоил бэра": Влад Топалов поделился трогательным видео с сыном

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Муж Регины Тодоренко продемонстрировал свои отцовские умения

Недавно молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов отдохнули в Турции вместе со своим маленьким сыном, пятимесячным Михаилом. Пара с удовольствием рассказывала об особенностях отдыха с малышом и делилась милыми фото. Супруги уже вернулись в Москву, однако продолжают радовать поклонников яркими отпускными кадрами. Так, на своей странице в Instagram певец опубликовал трогательное видео с ребенком.

Влад похвастался тем, как ловко он сумел успокоить плачущего Мишку. В ролике артист без футболки идет по залитой солнцем дорожке, держа на руках сына так, что его головка лежит у него на плече. При этом голова и плечи ребенка накрыты полотенцем и он уже спит.

Снимала видео явно Регина, так как за кадром слышно ее голос - ведущая довольно говорит: "Папа успокоил бэра". Рядом с Топаловым идет племянник Тодоренко.

Видео: Влад Топалов с сыном Михаилом (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Успокоил бэра значит успокоил сына, бэр - медведь по-английски. Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил с Божьей Помощью!" - поделился гордый папа.

Фолловеры похвалили Влада, отметив, что он замечательный отец, и оставили множество умиленных комментариев.

"Какие милые, мимими!!!"

"Как это милоооо. Будьте пожалуйста счастливы с Региной и вашим сыночком"

"Счастья вашей семье, вы классные!!!!"

"Сладкие ножки"

"Милота) папа может"

"Влад, вы очень достойная семейная пара!!! Шептать на ушко плачущему малышу-самый действенный способ! Всегда им пользовалась. Здоровья и любви вам"

"Влад, вам удивительно идет отцовство"

"Папа красавчик"

"Да какие ж вы классные"

"Богатыренок такой )"

"Как же приятно смотреть!"

"Как хорошо, когда у бэра есть такой папа!"

"На это можно смотреть вечно"

Напомним, ранее Влад Топалов показал "материнские крайности" Регины Тодоренко в забавном видео.

Кстати, Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с праздником - Днем матери, который отмечали 12 мая. Музыкант заявил: "Ну и монстра мы с тобой создали, Регина".

В отпуске в Турции Регина Тодоренко в эффектном купальнике поведала об идеальном отдыхе.