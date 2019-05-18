"Лишь бы не орал": Топалов показал, как они с Тодоренко развлекают сына (видео)

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец поделился смешным видео с отдыха в Турции

Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили первый семейный отпуск вместе с пятимесячным сыночком Михаилом - они все вместе отправились отдыхать в Турцию. Звездная пара с удовольствием делилась в сети фото и даже видео с отпуска, рассказывая, как они проводят время и об особенностях путешествий с маленьким ребенком. На своей странице в Instagram певец поделился смешным видео с женой и сыном.

На нем он показал, как они с Региной развлекали малыша, чтобы он не плакал. Миша сидит в коляске, а мама с папой танцуют перед ним и напевают мелодию. При этом телеведущая, одетая в шорты и короткий топ, заразительно смеется. После чего оба наклоняются поближе к сыночку и папа ему что-то рассказывает.

"Просто смешное видео))) папа с мамой развлекают! Как могут) лишь бы Урса не орал", - прокомментировал Топалов.

Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Михаилом (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники растрогались от подобного милого ролика и отметили, что Влад и Регина - замечательные родители, к тому же очень позитивные.

"Кому-то повезло с родителями"

"Какие вы классные"

"Какие веселые родители и ребенок будет хороший и веселый, добрый"

"Какие же вы милаааахи смешные))))) обожаю вас)))"

"Раз 10 посмотрела, так выглядит счастье"

"Простые, милые, добрые, веселые, открытые...Вы самая замечательная пара!!! Тьфу, тьфу...!)"

"Какие вы замечательные!! Смотришь на Вас и настроение сразу поднимается. Настоящия солнечная, добрая семья. Огромного Вам и нескончаемого счастья!!!"

"Какие вы позитивные, так приятно смотреть на вас и главное, что родители на одной волне"

"Какие вы прикольные"

"Обожаю ваши совместные снимки и видео"

"Классно, люди просто наслаждаются родительством! Вот бы все родители были такие"

"Вы классные!!! Здоровья вашему Медвежонку, а вам спокойных ночей!!!"

"Вы офигенные родители и очень классная пара"

Напомним, ранее Влад Топалов поделился трогательным видео с сыном. Певец показал, как умеет успокаивать малыша.

Кстати, Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с праздником - Днем матери, который отмечали 12 мая. Музыкант заявил: "Ну и монстра мы с тобой создали, Регина".

Также Регина Тодоренко в купальнике резко ответила критикам, которые обвинили ее в злоупотреблении "Фотошопом".