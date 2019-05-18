"Лишь бы не орал": Топалов показал, как они с Тодоренко развлекают сына (видео)

Певец поделился смешным видео с отдыха в Турции
Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили первый семейный отпуск вместе с пятимесячным сыночком Михаилом - они все вместе отправились отдыхать в Турцию. Звездная пара с удовольствием делилась в сети фото и даже видео с отпуска, рассказывая, как они проводят время и об особенностях путешествий с маленьким ребенком. На своей странице в Instagram певец поделился смешным видео с женой и сыном.
На нем он показал, как они с Региной развлекали малыша, чтобы он не плакал. Миша сидит в коляске, а мама с папой танцуют перед ним и напевают мелодию. При этом телеведущая, одетая в шорты и короткий топ, заразительно смеется. После чего оба наклоняются поближе к сыночку и папа ему что-то рассказывает.
"Просто смешное видео))) папа с мамой развлекают! Как могут) лишь бы Урса не орал", - прокомментировал Топалов.
Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Михаилом (instagram.com/vladtopalovofficial)
Поклонники растрогались от подобного милого ролика и отметили, что Влад и Регина - замечательные родители, к тому же очень позитивные.
Напомним, ранее Влад Топалов поделился трогательным видео с сыном. Певец показал, как умеет успокаивать малыша.
Кстати, Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с праздником - Днем матери, который отмечали 12 мая. Музыкант заявил: "Ну и монстра мы с тобой создали, Регина".
Также Регина Тодоренко в купальнике резко ответила критикам, которые обвинили ее в злоупотреблении "Фотошопом".