"Солодке щастя": Влад Топалов зворушив душевним кадром з сином

Популярний музикант і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, Влад Топалов душі не чує в своєму маленькому синові Михайлику. Дбайливий тато проводить багато часу з малюком, а коли його зіркова дружина їде з дитиною, не знаходить собі місця. Він намагається якомога більше спілкуватися з Мішею або, як його називають молоді батьки – Майком, і невпинно демонструє спільні фото, щедро ділитися щасливими моментами з шанувальниками. Так, Влад показала душевний фото з Мішею в басейні, розчулив підписників в Instagram.

На фото зображений зворушливий момент ніжності батька і сина. Співак дбайливо тримає дитину на руках і цілує його в щоку, прикривши очі. Влад пояснив, що його життя круто змінилася в кращу сторону, коли в ній з'явилося відразу два таких важливих і близьких людини – улюблені син і дружина.

"Я дуже сильно вибачаюся, якщо я набрид з малим! Але увійдіть в моє положення. У моєму житті з'явилося величезне сонце в особі дружини і до нього зверху ще спустилося ось таке жирне, солодке, медове, масляне щастя!" - зізнався він.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Але співак також чесно розповів, що іноді відчуває і роздратування, але щира посмішка і маленькі простягнуті до нього рученята змушують забути про всі тимчасові дрібні незручності.

"Я не нудотний татусь, не мимимишний. Він деколи страшно бісить. Хочеться запхати його назад туди, звідки я особисто бачив, як він вилазив, і я вам про це теж чесно кажу. Але, звичайно, це все мій гумор. Бачиш, як він посміхається - і відразу все роздратування проходить", - зазначає молодий тато, щоправда, зізнається, що збирається купити беруші.

Фото Влада і Міші не залишило байдужими шанувальників Топалова. Вони запевнили артиста – демонстрація його батьківської любові не може набриднути і викликає лише розчулення.

"Чудово, що ти показуєш свою дитину, як нам це може набриднути, це частинка тебе", "У мене такі фото завжди викликають відчуття радості та щастя. Влад, ловіть, бережіть і насолоджуйтеся цими цінними моментами життя. Величезного Вам щастя!", "Влад, ти щаслива людина! У тебе найкрасивіша, позитивна, розумна жінка і прекрасний син. Так тримати, бережи своє щастя!", "Які ви класні!", "Ви відмінний, люблячий батько", - запевняли фоловери.

Раніше Влад Топалов показав, як вони з Регіною Тодоренко розважають маленького синочка.

Влад Топалов опублікував зворушливе відео з сином і продемонстрував, як майстерно вміє заспокоювати дитину.