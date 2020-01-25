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Сладкий персик: Леся Никитюк раззадорила внушительными "формами" на пляже в ОАЭ

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.01.2020 - 13:14
Сладкий персик: Леся Никитюк раззадорила внушительными "формами" на пляже в ОАЭ
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая стала обладательницей внушительного "персика"

Леся Никитюк недолго ностальгировала по зимним каникулам в теплых краях. Ведущая показывала прошлогодние фото в купальнике и мечтала улететь из Киева поближе к морю или океану и порелаксировать на пляже. И вот, ее мечта сбылась! Вместе с подругой Лией теледива отправилась в ОАЭ, где наслаждается отличной погодой, кулинарными изысками и просто весело проводит время. Кстати, подруги остановились в роскошном пятизвездочном отеле Rixos в Абу-Даби. Конечно же, Леди Ле не упустила возможности побаловать подписчиков в Instagram пляжным фото, правда, оно получилось "с изюминкой".

Ведущая позирует на пляже в черном бикини, но увидеть можно лишь его лиф. Внимание привлекают ее внушительные "ягодицы" из песка. Леся оперлась на локоть и улыбается в объектив. Также в кадр попали ее длинные стройные ножки.

"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", - предложила поклонникам Леди Ле.

Подписчики теледивы оценили не только ее чувство юмора, но и формы, а также бросились отмечать своих подруг-обладательниц аппетитных форм.

  • Ты вся как сладкий персик
  • Попа как у Ким
  • Замечательный!
  • Прикольна фотка
  • Круто
  • Оригінальне фото
  • Вы шикарная

Скриншот комментариев

К слову, на отдыхе Леся не забывает о спорте. Она решила приобщиться к занятиям кенгу джампсом. Это тренировки в специальных ботинках с пружинами. Такая необычная разновидность фитнеса становится все более популярной в мире, ведь это не только весело, но и эффективно.

Сладкий персик: Леся Никитюк раззадорила внушительными &quot;формами&quot; на пляже в ОАЭ

Сладкий персик: Леся Никитюк раззадорила внушительными &quot;формами&quot; на пляже в ОАЭ

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала аппетитные ягодицы на эффектном зимнем фото из Буковеля.

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