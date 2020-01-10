ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Огонь! Обольстительная Леся Никитюк подразнила пикантным кадром топлесс на Бали

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2020 - 11:33
Огонь! Обольстительная Леся Никитюк подразнила пикантным кадром топлесс на Бали
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поделилась прошлогодним горячим кадром

Леся Никитюк провела рождественские каникулы в кругу семьи. Дело в том, что как раз на Рождество у бабушки звезды выпадает день рождения. В этом году женщине исполнилось 85 лет! За столом собралась вся огромная семья, а Леся открыла семейный фотоальбом и показала свои фото в юности. Но, похоже, Леди Ле не на шутку заскучала по путешествиям в теплые страны, тем более практически все ее коллеги отправились "зимовать" на райские острова и курорты. Она опубликовала пикантное прошлогоднее фото с острова Бали.

На соблазнительном снимке Леся стоит к камере спиной по пояс в прозрачной лазурной воде. На ведущей нет верха от купальника, она подняла руку со шляпой и будто прикрыла им ею солнце.

"Так все... Я заслужила.... Заслужила виставити цю фотку з минулого року"- с юмором пидписала откровенный снимок шоувумен.

Огонь! Обольстительная Леся Никитюк подразнила пикантным кадром топлесс на Бали

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В Instastories Леся не удержалась и поделилась своими эмоциями, а заодно и планами.

"Ребятки, привет! Ну как вы? Кто-то решился и не поехал в этом году на Бали? Все поехали на Бали, а я сижу дома, смотрю фильмы, заказала себе фрукты. Нет, ну сорвались в один момент, полетели все на Бали. Я не понимаю, что там делать? Там даже питахайя не созрела! Я смотрю фотки из разных стран и думаю: куда бы еще полететь. Сейчас напишу список стран и туда полечу!" - заявила она.

"Пойти себе, что ль выставить", - отреагировала на пост ведущей певица Даша Астафьева. "Давай флеш-моб #оставшиеся", – предложила Леся.

Огонь! Обольстительная Леся Никитюк подразнила пикантным кадром топлесс на Бали

Скриншот комментариев

Остальные подписчики теледивы также не удержались от комментариев. Многие из них предложили Леди Ле повторить прекрасный опыт и отправиться по примеру коллег на экзотический курорт вновь.

  • Гарне фото!
  • Богиня
  • Самая красивая, супер!
  • Яка краса, і ти Леся теж
  • Ти супер Леся
  • Огонь!
  • Круто!
  • Красота! Огонь!
  • Сказка
  • Срочно нужно повторить
  • Леся, ты красоткаї

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в оригинальном пиджаке на голое тело вдохновила речью о чудесах родной Украины.

Леся Никитюк впечатлила новогодним кулинарным мастер-классом и роскошным образом Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь