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Попа как у Ким: Леся Никитюк блеснула упругими ягодицами на эффектном зимнем фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.01.2020 - 09:47
Попа как у Ким: Леся Никитюк блеснула упругими ягодицами на эффектном зимнем фото
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая восхитила бесконечными ногами и точеными формами

Леся Никитюк давно не радовала поклонников "образом дня", ведь у ведущей наметился перерыв между съемками и она решила посвятить время себе. Так, Леди Ле успела посетить родителей в Хмельницком, которые недавно закончили ремонт, а также наведалась к бабушке, ведь 7 января она отметила 85-летие! Конечно же, Леся решила воспользоваться отпуском и поехала кататься на известный украинский горнолыжный курорт – Буковель. Соответстующие фото появились в Instagram. Но шоувумен балует поклонников не только своими достижениями на горнолыжных трассах, но и горячими сниками.

Телеведущая решила разнообразить свой контент на страничке и опубликовала весьма пикантное фото, на котором запечатлена со спины. На Лесе – миниатюрные трусики, а ее волосы свободно спадают на спину и закрывают ее. Она стоит возле огромного панорамного окна и смотрит на заснеженные пейзажи. Снимок вышел не только очень эффектным, но и эстетически красивым.

Вид сзади оценили не только подписчики Леси, но и певица Оля Полякова, которая и сама не прочь лишний раз продемонстрировать стройные и подтянутые формы.

Попа как у Ким: Леся Никитюк блеснула упругими ягодицами на эффектном зимнем фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Горячее фото Леси можно оценить тут

Поклонники теледивы восхитились ее плавными изгибами и в который раз не упустили возможность сделать комплимент бесконечным ногам Леси.

  • Какое нереальное фото! Собственно, как и сама главная там фигура!
  • Шедевр
  • Попа как у Ким
  • Красивая попа
  • Найдовші ноги 20-х! Леся, ти чудо
  • Какие красивые ноги!
  • Леся, ви супер

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" она похвасталась своим курортным "образом дня". На Лесе - короткая черная юбка на молнии и черная водолазка с цветными вставками и принтом в виде сердца.

Попа как у Ким: Леся Никитюк блеснула упругими ягодицами на эффектном зимнем фото

Попа как у Ким: Леся Никитюк блеснула упругими ягодицами на эффектном зимнем фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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