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Остается "палочкой": Леся Никитюк впечатлила гурманными замашками "не для слабаков"

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2020 - 12:31
Остается "палочкой": Леся Никитюк впечатлила гурманными замашками "не для слабаков"
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк уточнила, куда же деваются калории

Леся Никитюк продолжает наслаждаться своим идеальным зимним отдыхом. Новогодние каникулы украинская телеведущая решила провести не на экзотических островах, как большинство украинских звезд, а в родной Украине. Леся отправилась на горнолыжный курорт в Карпатах, откуда каждый день показывает десятки обновлений в разделе instagram-сториз. Уже традиционно любимая “рубрика” Никитюк - “#еда #їжонька”, как пишет сама телеведущая. Новый пост Леси опять-таки посвящен кулинарным изыскам украинской кухни.

Однако на этот раз Леся оправдала свое “обжорство”. Никитюк уточнила, что катание на лыжах отбирает у нее немало энергии, которую нужно как-то пополнять.

“Во время катания на лыжах сжигается 400-600 килокалорий за час- это достаточное количество, чтобы заставить вас бежать за спортивными ботинками. А мені повезло, шо їла, шо радіо слухала. Ще й спортом позаймалась. Когда ты путешествуешь, как дышишь, покоряя новые страны, ты неизбежно пробуешь новую кухню. Мои гурманные замашки расцвели и приумножились. Но украинская кухня это мир божественных вкусов”, - пишет Леся.

Конечно же, свой новый пост телеведущая сопроводила “аппетитными” кадрами.

Остается &quot;палочкой&quot;: Леся Никитюк впечатлила гурманными замашками &quot;не для слабаков&quot;

Остается &quot;палочкой&quot;: Леся Никитюк впечатлила гурманными замашками &quot;не для слабаков&quot;

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Аппетитные блюда, которые попробовала Леся за один присест (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новые фото. Многие задаются одним вопросом - ну как же их любимице удается сохранять идеальные формы при таком количестве еды каждый день.

  • “Леся, вибачте, але ви на всіх фотках ( майже на всіх ) наминаєте смаколики. Як вам вдається залишатися таким собі "патичком"?”
  • “Ты лопнешь, деточка))”
  • “Лесюня, виглядає все дуже смачно! А як же фігура?)”
  • “Ой, Леся, тебе лишь бы пожрать))) Аппетиненько!!”
  • “Лесю, досить їсти, хлопці ж дивляться”
  • “Все говорят про еду, а я спрошу почему на тебя так смотрят повара??”
  • “Даа, умеют готовить в моей любимой Украине”
  • “А по фігурі й не скажеш, що Леся так любе попоїсти”

Остается &quot;палочкой&quot;: Леся Никитюк впечатлила гурманными замашками &quot;не для слабаков&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Интересно, что как раз до этого поста Никитюк блеснула упругими ягодицами на эффектном зимнем фото. Так что с фигурой телеведущей все более, чем отлично!

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