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Солодкий персик: Леся Нікітюк розохотила пишними "формами" на пляжі в ОАЕ

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 13:14
Солодкий персик: Леся Нікітюк розохотила пишними "формами" на пляжі в ОАЕ
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча стала володаркою значного "персика"

Леся Нікітюк недовго ностальгувала за зимовим канікулам в теплих краях. Ведуча показувала минулорічні фото в купальнику і мріяла вилетіти з Києва ближче до моря або океану і порелаксувати на пляжі. І ось, її мрія збулася! Разом з подругою Лією теледіва відправилася в ОАЕ, де насолоджується чудовою погодою, кулінарними шедеврами і просто весело проводить час. До речі, подруги зупинилися в розкішному п'ятизірковому готелі Rixos в Абу-Дабі. Звичайно ж, Леді Ле не упустила можливості побалувати підписників в Instagram пляжним фото, правда, воно вийшло "з родзинкою".

Ведуча позує на пляжі в чорному бікіні, але можна побачити лише його ліф. Увагу привертають її значні "сідниці" з піску. Леся сперлася на лікоть і посміхається в об'єктив. Також в кадр потрапили її довгі стрункі ніжки.

"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", - запропонувала шанувальникам Леді Ле.

Підписники теледіви оцінили не лише її почуття гумору, але і форми, а також кинулися відзначати своїх подруг-власниць апетитних форм.

  • Ти уся як солодкий персик
  • Попа як у Кім
  • Чудовий!
  • Прикольна фотка
  • Круто
  • Оригінальне фото
  • Ви шикарна

Скріншот коментарів

До речі, на відпочинку Леся не забуває про спорт. Вона вирішила долучитися до занять кенгу джампсом. Це тренування в спеціальних черевиках із пружинами. Такий незвичайний різновид фітнесу стає усе більш популярним в світі, адже це не тільки весело, але і ефективно.

Солодкий персик: Леся Нікітюк розохотила пишними &quot;формами&quot; на пляжі в ОАЕ

Солодкий персик: Леся Нікітюк розохотила пишними &quot;формами&quot; на пляжі в ОАЕ

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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