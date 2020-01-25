Солодкий персик: Леся Нікітюк розохотила пишними "формами" на пляжі в ОАЕ

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча стала володаркою значного "персика"

Леся Нікітюк недовго ностальгувала за зимовим канікулам в теплих краях. Ведуча показувала минулорічні фото в купальнику і мріяла вилетіти з Києва ближче до моря або океану і порелаксувати на пляжі. І ось, її мрія збулася! Разом з подругою Лією теледіва відправилася в ОАЕ, де насолоджується чудовою погодою, кулінарними шедеврами і просто весело проводить час. До речі, подруги зупинилися в розкішному п'ятизірковому готелі Rixos в Абу-Дабі. Звичайно ж, Леді Ле не упустила можливості побалувати підписників в Instagram пляжним фото, правда, воно вийшло "з родзинкою".

Ведуча позує на пляжі в чорному бікіні, але можна побачити лише його ліф. Увагу привертають її значні "сідниці" з піску. Леся сперлася на лікоть і посміхається в об'єктив. Також в кадр потрапили її довгі стрункі ніжки.

"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", - запропонувала шанувальникам Леді Ле.

Підписники теледіви оцінили не лише її почуття гумору, але і форми, а також кинулися відзначати своїх подруг-власниць апетитних форм.

Ти уся як солодкий персик

Попа як у Кім

Чудовий!

Прикольна фотка

Круто

Оригінальне фото

Ви шикарна

Скріншот коментарів

До речі, на відпочинку Леся не забуває про спорт. Вона вирішила долучитися до занять кенгу джампсом. Це тренування в спеціальних черевиках із пружинами. Такий незвичайний різновид фітнесу стає усе більш популярним в світі, адже це не тільки весело, але і ефективно.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала апетитні сідниці на ефектному зимовому фото з Буковеля.