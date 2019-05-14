"Сладкая парочка": Юрий Горбуов умилил сеть семейным фото с прогулки

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий признался, что обожает семейные вечера

Популярный телеведущий Юрий Горбунов подчеркивает, что его главной мотивацией в жизни является семья – жена и коллега Катя Осадчая и сын Иван. С появлением на свет ребенка, звездный папа стал смотреть на многие вещи иначе и больше ценить время, проведенное в кругу родных. Юрий редко показывает фото с мальчиком, но решил сделать исключение и опубликовал в Instagram трогательный кадр с прогулки.

В объективе – папа и сынок, которые вышагивают по дорожке за руку. Ведущий предпочел для променада удобный спортивный костюм, а на Ване – джинсы, толстовка, жилетка и шапка. Стильные папа и малыш сняты со спины и, видимо, фото сделала Катя, о чем Юрий намекнул в подписи к душевному снимку.

"Немає кращих вечорів, ніж з найріднішими на свіжому повітрі!" - признался шоумен под трогательным постом.

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики ведущего не смогли пройти мимо душевого кадра, некотрые поинтересовались, почему звездные супруги снимают сыночка со спины, а другие решили, что мальчику нужна сестричка.

"Сладкая парочка", "Прогулка в парку коло вулиці Сас. Знайомі місця. Прогулянка сина і батька. Це чудово", "Мужики!", "Маленьке лапочка! Як і татусь...", "Чому обличчя сина завжди ховаєте?", "Еще с сыном, супер", "Красавцы! Может Ванечке сестричку?" - писали фолловеры.

Ранее Катя Осадчая умилила сеть фото с сыном. Она поделилась трепетными кадрами в обнимку с маленьким Ваней и показала Юрия во время прогулки с малышом.

Кстати, Катя Осадчая опубликовала серию красочных фото с отдыха в Карпатах, куда она отправилась вместе с Юрием Горбуновым. Даже переменчивая погода не смогла испортить паре уикенд среди гор.