"Ветряная девушка": Катя Осадчая показала красоту и вдохновение Карпат (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала серию умиротворенных фото на фоне гор

Катя Осадчая наконец решила показать поклонникам яркие фото со своей недавней поездки. Напомним, что звездная пара телеведущих Осадчая-Горбунов отправились на выходных в Карпаты. При этом Юрий Горбунов похвастался поездкой еще пару дней назад, а вот его супруга сделала это только сегодня, 13 мая.

Так, на очень красочных фото украинская телеведущая позирует на фоне живописных пейзажей украинских Карпат. Видим налитые дождем серые тучи, вдалеке – лучи солнца. И много-много зелени.

Также телеведущая позирует в обычном, но от этого не менее стильном образе. На Осадчей – красная спортивная куртка, черные брюки с белыми лампасами, белые массивные кроссовки и футболка. Волосы собраны в пучок, а на лице – "ноль" макияжа. Образ получился очень расслабленный и уютный.

Осадчая отметила, что любит ездить в Карпаты летом.

"Прекрасні Карпати #безфільтрів. Я не лижник, тому мрію про карпатську подорож влітку #карпати #гориполонини", - подписала серию снимков украинская ведущая.

Катя Осадчая в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Осадчей поспешили оставить несколько комментариев:

"Какая прекрасная у нас страна!"

"Наша Украина заменяет всю заграницу) в Одессе - Майами. В Карпатах - Килиманджаро и Альпы"

"Класс! Я тоже обожаю Карпаты летом"

"А мы с мужем любим Карпаты осенью. Похоже на лето и не жарко"

"Модель везде модель)"

"Очень красиво получилось"

"Катя, ваши впечатления от нашего Мукачево?)"

"Знакомое место, были с мужем в марте"

"Как всегда, прекрасна"

"Ты, как всегда, самая красива"

Катя Осадчая в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыном. Пара телеведущих пока что не спешит показывать поклонникам лицо своего сыночка Вани. Однако время от времени балуют нежными фото с мальчиком.

Также отметим, что до этого Осадчая и Горбунов побывали в Италии и Швейцарии. Пара постила очень много фото с поездки. И как-то восхитили поклонников стильным появлением в обнимку в одном из ресторанов Швейцарии.