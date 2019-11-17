Сладкая парочка: Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем

Лилия Ребрик знает, как подобрать образ, чтобы выглядеть эффектно и стильно. Кроме того, недавно ведущая дала девушкам советы и даже наглядно продемонстрировала, как правильно фотографироваться, если вы в короткой юбке - с акцентом на ножки, конечно же! На днях же артистка совершила совместный выход в свет вместе с супругом Андреем Диким - пара побывала на презентации сериала "Папаньки 2", в котором Лиля снималась.

Актриса и телеведущая поделилась на своей странице в Instagram романтичным фото с любимым, которое вызвало волну умиления среди поклонников "дикой семейки". На снимке Андрей нежно целует жену в щеку, а та счастливо улыбается.

"Ой. Гарного вечора", - прокомментировала милый кадр Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик появилась на мероприятии в элегантном платье-халате бежевого цвета, подчеркнув талию поясом.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Растроганные фолловеры оставили много теплых комментариев, восхищаясь этой "сладкой парочкой".

Дикусіки-любусіки!

Дикусічки мої. Ви найкращі.

Красивые,счастливые класс

Сладкая парочка....

Зацеловал уже муженек!!!!! Какой молодец!!!!!

Обожнюю Вас...Щастя та здоров'я Вам та Вашій сім'ї

Какие пупсики

Вы очень классные! Желаю здоровья и счастья всей вашей семье!

УДАЧИ!!!!!

Какие милые)

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик рассказала, какому цвету в одежде отдает предпочтение.