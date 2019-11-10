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Сплошной позитив: лучезараная Ребрик проговорилась о своих предпочтениях в одежде

Lite » Мода 10.11.2019 - 18:42
Сплошной позитив: лучезараная Ребрик проговорилась о своих предпочтениях в одежде
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась счастливым расслабленным фото

Лилия Ребрик признается, что дети для нее - лучшая мотивация и движущая сила. Благодаря своим двум доченькам Диане и Полине она прекрасно выглядит и держит себя в тонусе. Любимый муж вещущей, хореограф Андрей Дикий окутывает ее заботой и вниманием – пара умеет подерживать романтику и пламя страсти в отношениях, не забывать, что они не только папа с мамой, но и мужчина и женщина! Семейные прогулки и досуг "дикой семейки" вызывают неизменное умиление у поклонников, а своими прекрасными семейными традициями Лилия с удовольствием делиться в сети. Так, она рассказала об особом девичьем "пижамном выходном", который проводит с доченьками. Теперь же она покорила нежным расслабленным образом выходного дня.

Теледива опубликовала счастливое фото в уютном и стильном спортивном костюме. Ведущая с удовольствием проводит теплый выходной на природе и позирует, сидя на перилах деревянной беседки. Она показала чудеса баланса и равновесия, в очередной раз продемонстрировав прекрасную физическую форму.

"Проведіть свій вихідний із задоволенням! Які плани? Обожнюю тілесний колір на собі", - рассекретила она свои предпочтения в одежде.

Сплошной позитив: лучезараная Ребрик проговорилась о своих предпочтениях в одежде

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники подтвердили, что оттенки бежевого идут звезде и не удержались от комплиментов.

  • Цей колір Вам дуже пасує
  • Лиля,чтобы не одела, ей все идет. Хороший позитивный человечек!
  • Фото супер
  • Суцiльний позитив
  • Красуня
  • Чарівна

Скриншот комментариев

Ранее Лилия не упустила возможности поделиться с подписчицами секретом цветущего внешнего вида. Он подойдет тем, кто не хочет много времени тратить на уход, но, при этом, покорить окружающих отдохнувшим и свежим внешним видом.

"Я навіть в салоні не завжди встигаю очі змити. Та і навіщо? Головне, щоб шкіра була очищена. Це Вам лайфхак від мене. Коли треба на вечір новенький макіяж: змили тончик, нанесли масочку (якщо є під рукою), кремчик зволожуючий і свіжий тон. І Ви - богиня. А очі витримують макіяж і весь день, повірте!" - заявила ведущая.

Сплошной позитив: лучезараная Ребрик проговорилась о своих предпочтениях в одежде

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила роскошным образом в эффектном вечернем туалете по фигуре.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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