Сплошной позитив: лучезараная Ребрик проговорилась о своих предпочтениях в одежде

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась счастливым расслабленным фото

Лилия Ребрик признается, что дети для нее - лучшая мотивация и движущая сила. Благодаря своим двум доченькам Диане и Полине она прекрасно выглядит и держит себя в тонусе. Любимый муж вещущей, хореограф Андрей Дикий окутывает ее заботой и вниманием – пара умеет подерживать романтику и пламя страсти в отношениях, не забывать, что они не только папа с мамой, но и мужчина и женщина! Семейные прогулки и досуг "дикой семейки" вызывают неизменное умиление у поклонников, а своими прекрасными семейными традициями Лилия с удовольствием делиться в сети. Так, она рассказала об особом девичьем "пижамном выходном", который проводит с доченьками. Теперь же она покорила нежным расслабленным образом выходного дня.

Теледива опубликовала счастливое фото в уютном и стильном спортивном костюме. Ведущая с удовольствием проводит теплый выходной на природе и позирует, сидя на перилах деревянной беседки. Она показала чудеса баланса и равновесия, в очередной раз продемонстрировав прекрасную физическую форму.

"Проведіть свій вихідний із задоволенням! Які плани? Обожнюю тілесний колір на собі", - рассекретила она свои предпочтения в одежде.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники подтвердили, что оттенки бежевого идут звезде и не удержались от комплиментов.

Цей колір Вам дуже пасує

Лиля,чтобы не одела, ей все идет. Хороший позитивный человечек!

Фото супер

Суцiльний позитив

Красуня

Чарівна

Скриншот комментариев

Ранее Лилия не упустила возможности поделиться с подписчицами секретом цветущего внешнего вида. Он подойдет тем, кто не хочет много времени тратить на уход, но, при этом, покорить окружающих отдохнувшим и свежим внешним видом.

"Я навіть в салоні не завжди встигаю очі змити. Та і навіщо? Головне, щоб шкіра була очищена. Це Вам лайфхак від мене. Коли треба на вечір новенький макіяж: змили тончик, нанесли масочку (якщо є під рукою), кремчик зволожуючий і свіжий тон. І Ви - богиня. А очі витримують макіяж і весь день, повірте!" - заявила ведущая.

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила роскошным образом в эффектном вечернем туалете по фигуре.