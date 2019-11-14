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Лилия Ребрик в эффектном наряде в этностиле дала полезные советы девушкам

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.11.2019 - 11:56
Лилия Ребрик в эффектном наряде в этностиле дала полезные советы девушкам
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая наглядно показала, как сделать красивое фото в короткой юбке

Лилия Ребрик - настоящий пример неиссякаемого оптимизма и энергии. Несмотря на ежедневные ранние подъемы, в эфире "Ранку з Україною" она всегда выглядит сияющей и полной сил, демонстрируя также эффектные наряды. У ведущей даже хватает сил устраивать зажигательные танцы между съемками, поднимая настроение и себе и коллегам! А в своей новой публикации она похвасталась стильным луком в этностиле, а заодно дала полезные советы девушкам.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала подборку фото, на которых она запечатлена в белой рубашке-вышиванке, а также темно-синей короткой юбке с такой же вышивкой по бокам. Дополнили яркий образ синие туфли и такого же цвета сережки, а также тонкий черный пояс на талии.

Ребрик продемонстрировала несколько выгодных поз, в которых получатся красивые фото с акцентом на ноги, если вы в короткой юбке.

Лилия Ребрик в эффектном наряде в этностиле дала полезные советы девушкам

Лилия Ребрик в эффектном наряде в этностиле дала полезные советы девушкам

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Цей пост сьогодні присвячую дівчатам))! Одвічна проблема: як скласти свої довги ноги, коли на вас коротка й обтягуюча спідниця?? Гортайте фото і обирайте свій варіант. Яка поза вам до душі? А може не сідаєте взагалі? Чи може я якийсь варіант пропустила? Голосуйте", - поделилась артистка.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики тут же заверили Ребрик, что она на всех фото выглядит потрясающе, и осыпали ее восхищенными комплиментами.

  • Ви як завжди прекрасна і чарівна. Дуже гарна вишиванка
  • В Украине, действительно,самые красивые женщины!И Лиля тому пример!!!
  • Перша фотка просто шикарно виглядає.А взагалі ,Лілія ,ви прекрасно виглядаєте, будь - де
  • У вас усі гарні фото, особливо 4. У вас такі гарні вишиванки!!!
  • Останнє фото -найбомбезніше
  • Вау!! Красота неймовірна!!!!!
  • Усі варіанти гарні !
  • Костюм шикарный
  • Ліля,Ви така сексі!
  • Файнезна жіночка!!!
  • Ліля,ви красуня і даруєте позитив і гарний настрій з ранку
  • Дуже гарна чарівна добра радісна наша Ліля
  • 1 і 3. Дуже красивий костюм!

Лилия Ребрик в эффектном наряде в этностиле дала полезные советы девушкам

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик рассказала, какому цвету в одежде отдает предпочтение.

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