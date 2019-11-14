Лилия Ребрик в эффектном наряде в этностиле дала полезные советы девушкам

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая наглядно показала, как сделать красивое фото в короткой юбке

Лилия Ребрик - настоящий пример неиссякаемого оптимизма и энергии. Несмотря на ежедневные ранние подъемы, в эфире "Ранку з Україною" она всегда выглядит сияющей и полной сил, демонстрируя также эффектные наряды. У ведущей даже хватает сил устраивать зажигательные танцы между съемками, поднимая настроение и себе и коллегам! А в своей новой публикации она похвасталась стильным луком в этностиле, а заодно дала полезные советы девушкам.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала подборку фото, на которых она запечатлена в белой рубашке-вышиванке, а также темно-синей короткой юбке с такой же вышивкой по бокам. Дополнили яркий образ синие туфли и такого же цвета сережки, а также тонкий черный пояс на талии.

Ребрик продемонстрировала несколько выгодных поз, в которых получатся красивые фото с акцентом на ноги, если вы в короткой юбке.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Цей пост сьогодні присвячую дівчатам))! Одвічна проблема: як скласти свої довги ноги, коли на вас коротка й обтягуюча спідниця?? Гортайте фото і обирайте свій варіант. Яка поза вам до душі? А може не сідаєте взагалі? Чи може я якийсь варіант пропустила? Голосуйте", - поделилась артистка.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики тут же заверили Ребрик, что она на всех фото выглядит потрясающе, и осыпали ее восхищенными комплиментами.

Ви як завжди прекрасна і чарівна. Дуже гарна вишиванка

В Украине, действительно,самые красивые женщины!И Лиля тому пример!!!

Перша фотка просто шикарно виглядає.А взагалі ,Лілія ,ви прекрасно виглядаєте, будь - де

У вас усі гарні фото, особливо 4. У вас такі гарні вишиванки!!!

Останнє фото -найбомбезніше

Вау!! Красота неймовірна!!!!!

Усі варіанти гарні !

Костюм шикарный

Ліля,Ви така сексі!

Файнезна жіночка!!!

Ліля,ви красуня і даруєте позитив і гарний настрій з ранку

Дуже гарна чарівна добра радісна наша Ліля

1 і 3. Дуже красивий костюм!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик рассказала, какому цвету в одежде отдает предпочтение.