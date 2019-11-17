Солодка парочка: Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком

Стильна телеведуча вийшла в світ разом з чоловіком
Лілія Ребрик знає, як підібрати образ, щоб виглядати ефектно і стильно. Крім того, нещодавно ведуча дала дівчатам поради і навіть наочно продемонструвала, як правильно фотографуватися, якщо ви в короткій спідниці - з акцентом на ніжки, звичайно ж! Днями ж артистка зробила спільний вихід у світ разом з чоловіком Андрієм Диким - пара побувала на презентації серіалу "Папаньки 2", в якому Ліля знімалася.
Актриса і телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram романтичним фото з коханим, яке викликало хвилю розчулення серед шанувальників "дикої сімейки". На знімку Андрій ніжно цілує дружину в щоку, а та щасливо посміхається.
"Ой. Гарного вечора", - прокоментувала милий кадр Лілія.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик з'явилася на заході в елегантній сукні-халаті бежевого кольору, підкресливши талію поясом.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Розчулені фолловери залишили багато теплих коментарів, захоплюючись цією "солодкою парочкою".
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Раніше Лілія Ребрик розповіла, яким кольорам в одязі віддає перевагу.