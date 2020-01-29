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Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и "невинным" образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.01.2020 - 09:47
Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и "невинным" образом
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая оказалась обладательницей оперного голоса

Регина Тодоренко – настоящий энерджайзер, а ее энергичности и умению все и везде успевать можно только позавидовать. Недавно она ошарашила поклонников списком дел, которые успевает реализовать за день, но плотный и напряженный график ничуть не сказывается на настроении ведущей. Регина всегда демонстрирует бодрость и хорошее расположение духа и буквально излучает позитив. Так, на новом видео, которое она предусмотрительно посоветовала смотреть слабонервным без звука, звезда "Орла и Решки" показала еще один свой талант, а также диапазон голоса.

Ведущая и блогер решила воспользоваться свободной минуткой во время сеанса макияжа и начала распевку оперным голосом. Правда, звезда то и дело прерывалась на смех и веселила окружающих, вызывая у них улыбку.

"Всем слабонервным выключить звук! Ну, без дурки работать просто невозможно. Спасибо, что терпите меня!" - подписала она видео.

Поклонникам понравился экспромт Регины, а некоторые сообщили, что пересматривали видео даже несколько раз.

  • Вот это опера
  • Регина, ты огонь. Как всегда в ударе
  • Очень даже неплохо
  • Супер
  • Какая красивая
  • Региночка, ты невероятно талантлива и красива!
  • Шикарный голос
  • Да, очень мило! Жги!

Скриншот комментариев

Позже она опубликовала несколько снимков в новом образе, который поклонники назвали "скромным и невинным". Регина позировала в платье с трендовым принтом polka dot, а на ее шее красовалось множество массивных золотых цепей. Макияж был сделан в легких розовых тонах с использование шиммерных теней, что придало лицу свежесть и отдохнувший вид.

Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и &quot;невинным&quot; образом

Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и &quot;невинным&quot; образом

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники остались довольны увиденным и похвалили звезду.

  • Образ - невинность, скромность
  • Огонь
  • Шикардосная
  • Красотуля
  • Если это Регина, то вообще не узнать!
  • Боже! Я вас иногда с Дорофеевой путаю!

Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и &quot;невинным&quot; образом

Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и &quot;невинным&quot; образом

Скриншот комментариев

Напомним, что недавно Регина Тодоренко вернулась из Одессы, где гостила у своих родителей, и показала трогательные семейные кадры с маленьким сыном Майклом.

Можно писать книги: Тодоренко поделилась трогательной историей и впервые показала огромную семью Нереально похожи! Регина Тодоренко очаровала редким фото с сестрой
Новости Украины Регина Тодоренко
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