Слабонервным выключить: Регина Тодоренко обескуражила неожиданной выходкой и "невинным" образом

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая оказалась обладательницей оперного голоса

Регина Тодоренко – настоящий энерджайзер, а ее энергичности и умению все и везде успевать можно только позавидовать. Недавно она ошарашила поклонников списком дел, которые успевает реализовать за день, но плотный и напряженный график ничуть не сказывается на настроении ведущей. Регина всегда демонстрирует бодрость и хорошее расположение духа и буквально излучает позитив. Так, на новом видео, которое она предусмотрительно посоветовала смотреть слабонервным без звука, звезда "Орла и Решки" показала еще один свой талант, а также диапазон голоса.

Ведущая и блогер решила воспользоваться свободной минуткой во время сеанса макияжа и начала распевку оперным голосом. Правда, звезда то и дело прерывалась на смех и веселила окружающих, вызывая у них улыбку.

"Всем слабонервным выключить звук! Ну, без дурки работать просто невозможно. Спасибо, что терпите меня!" - подписала она видео.

Поклонникам понравился экспромт Регины, а некоторые сообщили, что пересматривали видео даже несколько раз.

Вот это опера

Регина, ты огонь. Как всегда в ударе

Очень даже неплохо

Супер

Какая красивая

Региночка, ты невероятно талантлива и красива!

Шикарный голос

Да, очень мило! Жги!

Скриншот комментариев

Позже она опубликовала несколько снимков в новом образе, который поклонники назвали "скромным и невинным". Регина позировала в платье с трендовым принтом polka dot, а на ее шее красовалось множество массивных золотых цепей. Макияж был сделан в легких розовых тонах с использование шиммерных теней, что придало лицу свежесть и отдохнувший вид.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники остались довольны увиденным и похвалили звезду.

Образ - невинность, скромность

Огонь

Шикардосная

Красотуля

Если это Регина, то вообще не узнать!

Боже! Я вас иногда с Дорофеевой путаю!

Скриншот комментариев

Напомним, что недавно Регина Тодоренко вернулась из Одессы, где гостила у своих родителей, и показала трогательные семейные кадры с маленьким сыном Майклом.