Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за день

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что многое успевает, но все равно волнуется

Регина Тодоренко — звездная ведущая шоу о путешествиях "Орел и Решка", которая недавно вместе со своей дружной семьей отпраздновала юбилей любимого дедушки и забросала сеть снимками в тесном семейном кругу, показав всех своих родственников, поделилась в Instagram насыщенным графиком молодой мамы и успешной бизнесвумен.

Не секрет, что практически сразу после рождения сына ведущая вернулась на работу и стала активно сниматься в авторской передаче и в качестве приглашенной ведущей на других проектах. Кроме того, она активно сотрудничает со всемирноизвестными брендами и проводит с ними совместные съемки, учиться, путешествует и при этом успевает вести домашнее хозяйство, воспитывать сына и уделять время любимому мужу.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

В своем аккаунте она составила список дел, которые успевает сделать за день, который впечатлил своей насыщенностью и разнообразием задач, которые ставит перед собой Регина. Опубликовала она свой список топ-10 дел под довольно не однозначными фото из санузла, однако при ближайшем рассмотрении, это оказались кадры со съемок вместе с ее супругом Владом Топаловым.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Бывает же такое настроение , когда на все на.... У вас как сейчас дела?

Небольшой отчёт за сегодня:

1. Сварила куриный бульон

2. Порисовала с сыном

3. Заказала спец игры для малышей

4. Съездили с Майклом в центр развития

5. Выпила кофе

6. Прослушала лекцию

7. Заказала продукты

8. Скайп-колл с журналистом (дала интервью)

9. Побеседовала с аниматором о создании мультфильма.

10. Вычитываю сценарий на завтрашний студенческий форум. Волнуюсь"

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики удивились невероятной работоспособности знаменитости и даже назвали ее супер-женщиной, которая не должна ни о чем волноваться, ведь так продуктивно работать может не всякий:

Всегда волнуетесь? У вас такой опыт, а все ещё волнуетесь?

Регина, такой продуктивный день у вас!!!

Регинка, как всегда на позитиве!!!

Супер-женщина, удачи тебе завтра

У всех бывает. Но у вас день очень даже продуктивно прошёл для такого состояния

Умничка

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Стоит отметить, что звезда телеэкранов успевает еще заниматься спортом, но не только в зале - вона активно серфит. Так, недавно она поделилась яркими кадрами серфинга на Бали.