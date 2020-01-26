ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за день

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.01.2020 - 13:36
Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за день
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что многое успевает, но все равно волнуется

Регина Тодоренко — звездная ведущая шоу о путешествиях "Орел и Решка", которая недавно вместе со своей дружной семьей отпраздновала юбилей любимого дедушки и забросала сеть снимками в тесном семейном кругу, показав всех своих родственников, поделилась в Instagram насыщенным графиком молодой мамы и успешной бизнесвумен.

Не секрет, что практически сразу после рождения сына ведущая вернулась на работу и стала активно сниматься в авторской передаче и в качестве приглашенной ведущей на других проектах. Кроме того, она активно сотрудничает со всемирноизвестными брендами и проводит с ними совместные съемки, учиться, путешествует и при этом успевает вести домашнее хозяйство, воспитывать сына и уделять время любимому мужу.

Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за день

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

В своем аккаунте она составила список дел, которые успевает сделать за день, который впечатлил своей насыщенностью и разнообразием задач, которые ставит перед собой Регина. Опубликовала она свой список топ-10 дел под довольно не однозначными фото из санузла, однако при ближайшем рассмотрении, это оказались кадры со съемок вместе с ее супругом Владом Топаловым.

Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за день

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Бывает же такое настроение , когда на все на.... У вас как сейчас дела?
Небольшой отчёт за сегодня:
1. Сварила куриный бульон
2. Порисовала с сыном
3. Заказала спец игры для малышей
4. Съездили с Майклом в центр развития
5. Выпила кофе
6. Прослушала лекцию
7. Заказала продукты
8. Скайп-колл с журналистом (дала интервью)
9. Побеседовала с аниматором о создании мультфильма.
10. Вычитываю сценарий на завтрашний студенческий форум. Волнуюсь"

Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за день

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики удивились невероятной работоспособности знаменитости и даже назвали ее супер-женщиной, которая не должна ни о чем волноваться, ведь так продуктивно работать может не всякий:

  • Всегда волнуетесь? У вас такой опыт, а все ещё волнуетесь?
  • Регина, такой продуктивный день у вас!!!
  • Регинка, как всегда на позитиве!!!
  • Супер-женщина, удачи тебе завтра
  • У всех бывает. Но у вас день очень даже продуктивно прошёл для такого состояния
  • Умничка

Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за деньФото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Стоит отметить, что звезда телеэкранов успевает еще заниматься спортом, но не только в зале - вона активно серфит. Так, недавно она поделилась яркими кадрами серфинга на Бали.

"Какие сладкие": Регина Тодоренко умилила домашним фото с сыном из Одессы Мой мотиватор: Топалов "усадил" Тодоренко на шпагат (видео)
Новости Украины Влад ТопаловРегина ТодоренкоОрел и Решка
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь