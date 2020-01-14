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"Какие сладкие": Регина Тодоренко умилила домашним фото с сыном из Одессы

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2020 - 09:44
"Какие сладкие": Регина Тодоренко умилила домашним фото с сыном из Одессы
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая навещает родителей в родном городе

Регина Тодоренко не сидит на месте - ведущая успела отдохнуть с годовалым сыночком Михаилом на острове Бали, где вновь вернулась к занятиям серфингом и восхищала подтянутой фигурой в купальниках. Однако к Новому году они вернулись домой и отметили праздник втроем вместе с мужем и отцом Владом Топаловым. Звезда "Орла и Решки" призналась, что это большая редкость, и она была очень счастлива встретить 2020 год в кругу семьи в их "берлоге". А в январе артистка отправилась навестить родителей в родной город Одессу вместе с малышом.

Именно там они встретили и "старый" Новый год. В честь праздника Регина поделилась на своей странице в Instagram уютным домашним фото с маленьким Майклом. На снимке мама и сын сидят на лестнице, держа в руках бутылочку. Окно рядом с ними украшено еловыми ветками, что добавляет кадру особой атмосферы.

Тодоренко никак не стала подписывать фото, лишь оставила хештеги #СтарыйНовыйГод и #матьмайкла.

&quot;Какие сладкие&quot;: Регина Тодоренко умилила домашним фото с сыном из Одессы

Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов, который остался в Москве и скучает по своим, оставил в комментариях много-много сердечек.

Поклонники остались в восторге от нежного кадра и оставили много умиленных отзывов.

  • Очаровательна
  • Какая красивая фотография!!!Регина, очаровательно!!
  • какой милый Мишка
  • Какие вы сладкие
  • Не могу насмотреться на вашу прекрасную семью, счастья вам, и пусть мальчик растет здоровым
  • Какой уже большой
  • Чудесные
  • Милахи! Здоровья Вам Регина
  • Очень мило и очень по-семейному
  • Как же быстро и не заметно растут детки. Здоровья Вам и Вашим семьям , пусть все у вас будет пучком
  • Сама нежность
  • Региночка- супер мама

&quot;Какие сладкие&quot;: Регина Тодоренко умилила домашним фото с сыном из Одессы

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко в Одессе внезапно сменила имидж и похвасталась новой прической.

Хочется побриться налысо: Регина Тодоренко в Одессе внезапно сменила имидж Невероятное счастье: Регина Тодоренко умилила фото с сыночком и откровениями о семье
Новости Украины Регина Тодоренкосын
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