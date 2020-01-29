Слабкодухим вимкнути: Регіна Тодоренко збентежила несподіваною витівкою і "цнотливим" образом

Ведуча виявилася володаркою оперного голосу
Регіна Тодоренко – справжній енерджайзер, а її енергійності і вмінню все і всюди встигати можна тільки позаздрити. Нещодавно вона шокувала шанувальників списком справ, які встигає реалізувати за день, але щільний і напружений графік анітрохи не позначається на настрої ведучої. Регіна завжди демонструє бадьорість і буквально випромінює позитив. Так, на новому відео, яке вона завбачливо порадила слабкими нервами дивитися без звуку, зірка "Орла і Решки" показала ще один свій талант, а також діапазон голосу.
Ведуча і блогер вирішила скористатися вільною хвилинкою під час сеансу макіяжу і почала розспівування оперним голосом. Щоправда, зірка щоразу переривалася на сміх і веселила оточуючих, викликаючи у них посмішку.
"Всім слабкими нервами вимкнути звук! Ну, без божевільні працювати просто неможливо. Спасибі, що терпіть мене!" - підписала вона відео.
Шанувальникам сподобався експромт Регіни, а деякі повідомили, що переглядали відео навіть кілька разів.
Скріншот коментарів
Пізніше вона опублікувала кілька знімків в новому образі, який шанувальники назвали "скромним і безневинним". Регіна позувала в сукні з трендовим принтом polka dot, а на її шиї красувалося безліч масивних золотих ланцюгів. Макіяж був зроблений в легких рожевих тонах з використання шиммерних тіней, що надавало обличчю свіжість і відпочилий вигляд.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники залишилися задоволені побаченим і похвалили зірку.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко повернулася з Одеси, де гостювала у своїх батьків, і показала зворушливі сімейні кадри з маленьким сином Майклом.