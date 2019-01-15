Скромное пальто и джинсы: Кейт Миддлтон посетила общественный сад

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Это был первый официальный выход герцогини в 2019 году

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая недавно отпраздновала свой 37-й день рождения, совершила свой первый официальный визит в 2019 году. Герцогиня Кембриджская посетила благотворительное мероприятие в саду короля Генриха в Ислингтоне, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Миддлтон встретилась и пообщалась с волонтерами, с которыми обсудила, как сельскохозяйственная деятельность, в частности садоводство и выращивание продуктов питания, помогает объединить людей.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Для появления на публике герцогиня выбрала довольно скромный и неформальный образ - шерстяное пальто болотного цвета, джинсы скинни и удобные ботинки. Можно сказать, она выглядела полной противоположностью супруге принца Гарри Меган Маркл, которая в свой первый выход в новом году поразила очень ярким нарядом.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, внимательные поклонники Кейт заметили, что она уже надевала это пальто - в конце декабря она ходила в нем за покупками в дисконт-магазин в Норфолке.

В ходе визита Миддлтон приняла участие в готовке пиццы, строительстве скворечника и посадке растений вместе с волонтерами и местными школьниками.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Она отметила, что ее дети с удовольствием бы тоже поучаствовали в подобной активности.

"Джорджу и Шарлотте понравились бы уроки вне класса. Внутри тоже весело, но на улице это намного веселее", - сказала герцогиня.

Фото: (instagram.com/instylemagazine)

Напомним, что Кейт Миддлтон вляется активным сторонником позитивного влияния природы и окружающей среды на развитие детей.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон совместно с ландшафтными архитекторами Эндрю Дэвисом и Адамом Уайтом и Королевским садоводческим обществом организовала создание необычного сада под названием "Назад к природе", который покажут на выставке цветов в Челси.

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