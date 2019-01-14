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Беременная Меган Маркл в ярком образе вышла в свет с мужем

Lite » Мода 14.01.2019 - 15:11
Беременная Меган Маркл в ярком образе вышла в свет с мужем
Фото: Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Герцог и герцогиня Сассекские посетили город Беркенхед в графстве Мерсисайд

Меган Маркл и принц Гарри впервые в новом году вышли вместе в свет - супруги посетили город Биркенхед. Первым делом они побывали на площади Hamilton Square, где сегодня презентуют новую скульптуру по случаю 100-й годовщины смерти поэта Уилфреда Оуэна. Там они мило пообщались с жителями города, сообщает Daily Mail.

Для появления на публике герцогиня Сассекская выбрала неожиданно яркий образ - 37-летняя Маркл появилась в фиолетовом платье бренда Babaton и красном пальто Sentaler.

Беременная Меган Маркл в ярком образе вышла в свет с мужем

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Облегающий наряд подчеркнул уже очень внушительных размеров живот беременной Меган, которая по привычке часто клала на него руку. Супруга принца Гарри дополнила образ коричневой сумкой и туфлями на каблуке в тон пальто.

Беременная Меган Маркл в ярком образе вышла в свет с мужем

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Поводом для поездки королевских особ стало посещение местных общественных организаций Tomorrow Women Wirral и Hive Wirral. 

Они помогают женщинам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах -  например, тем, кто только вышел из тюрьмы, а также жертвам домашнего насилия и имеющими различные зависимости.

Беременная Меган Маркл в ярком образе вышла в свет с мужем

Фото: (instagram.com/meghan_update)

На публике супруги много улыбались, а также трогательно держались за руки и приобнимали друг друга.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл "проигнорировали" день рождения Кейт Миддлтон.

Мы также писали о том, что Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II и впервые вышла в свет в новой роли. Герцогиня Сассекская была назначена патроном сразу четырех организаций – благотворительных фондов Smart Works и Mayhew, а также Королевского национального театра и Ассоциации университетов Содружества. 

А также сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл аредовали роскошный загородный особняк в Оксфордшире, где проводят вместе немало времени и устраивают вечеринки для друзей.

Видео: (video.rbc.ua)

Принц Гарри и Меган Маркл "проигнорировали" день рождения Кейт Миддлтон Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II: первый выход в свет в новой роли
Новости Украины Меган Марклпринц Гарринаряд
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