Возвращение к природе: раскрыта новая интересная деталь о Кейт Миддлтон

Фото: Кейт Миддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Поклонники поддержали идею Кейт и признали, что это лучшее, что она могла сделать для Англии

Кейт Миддлтон, герцогиня Кэмбриджская, которая недавно отпраздновала свой день рождения, совместно с ландшафтными архитекторами Эндри Дэвисом и Адамом Уайтом и Королевским садоводческим обществом организовала создание необычного сада, под названием "Назад к природе", который покажут на выставке цветов в Челси, сообщили в Кенсингтонском дворце. Инициатива Кейт направлена на то, чтобы подчеркнуть преимущества отдыха на свежем воздухе и вдохновить детей, семьи и общины вернуться к природе.

Фото: Кейт Миддлтон вместе с архитекторами будет проектировать и строить сад (instagram.com/kensingtonroyal)

"Сад "Назад к природе", основанный на лесном массиве, стремится вернуть взрослым чувство удивления и волшебства, которым они наслаждались в детстве, и как дополнение - разбудит азарт и страсть к природе в будущих поколениях", - утверждают официальные представители королевской семьи в соцсетях.

Фото: Цель герцогини - привлечь больше внимания детей к окружающей среде (instagram.com/kensingtonroyal)

Как сообщается, сад будет основываться на страсти Ее Королевского Высочества к природе и доказанной пользе, которую природа оказывает для физическое и психическое здоровья. А молодая герцогиня, как известно, является активным сторонником позитивного влияния природы и окружающей среды на развитие детей.

Фото: Поклонники считают, что инициатива Кейт достойна ее королевского статуса (instagram.com/kensingtonroyal)

Стоит отметить, что Королевское садоводческое общество является ведущей благотворительной организацией в мире, призывающее вдохновляться природой.

Поклонники Кейт Миддлтон высоко оценили "зеленую" инициативу герцогини и оставили массу позитивных комментариев.

Скриншот: Комментарии поклонников в соцсетях (instagram.com/kensingtonroyal)

"Прекрасная Кейт";

"Это отличный и чудесный образ жизни для семьи";

"Кейт, мы любим тебя, оооочень сильно, будущая королева";

"Мне нравится это очень захватывающее мероприятие. Я восхищаюсь тем, сколько социальных программ доступно, чтобы помочь людям из всех областей Англии. Продолжайте в том же духе";

"Хочу быть как она";

"Это самое лучшее - природа для детей и взрослых так важна, особенно для нашего психического здоровья и благополучия";

"Привет Кейт! Прекрасная инициатива, объединяющая природу и разум людей. Вы красивы и очень привлекательны. Я вас люблю";

"Спасибо Господу за нашу английскую розу";

"Ангел", - написали поклонники в комментариях.

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Напомним, что недавно стало известно о школьном прошлом герцогини Кембриджской. Оказалось, что Кейт Миддлтон смогла покорить сердца всех одноклассников во время обучения в в школе-интернате Марлборо.

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