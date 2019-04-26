Сколько любви! Маша Ефросинина растрогала самым нежным фото с сыном

Маша Ефросинина решала устроить "семейные дни". Телеведущая вновь опубликовала трогательное фото с ребенком, на этот раз – со своим сыном Сашей. Мальчику в августе этого года исполнится 5 лет. На своей instagram-страничке Ефросинина запостила действительно очень душевный снимок с мальчиком, пронизанный любовью и нежностью.

На фото Сашу обнимает его звездная мама. Мальчик также нежно обнимает маму. При этом на снимке он немного чем-то расстроен. Так что, быть может, Ефросинина его успокаивает.

"Как же иногда хочется, чтобы время остановилось", - подписала эмоциональное фото Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши поспешили прокомментировать ее снимок. Многие отметили, что это просто самое милое и нежное фото:

В этом фото столько любви и нежности!

Это самые лучшие объятия!

Эх, они тааак быстро растут)

Он такой бусенка)

Да, это точно. Фото очень нежное и столько любви. Сегодня утром везла в школу старшую и она говорит: через 4 года в 7 классе, еще через 4 в 11... Они так хотят расти быстрее, а мы хотим остановить время)

Какое душевное фото!

Наслаждайтесь этими минутами счастья с детьми. У меня уже внуки, а так хочется время вернуть назад, окунуться в детские объятия.

Дуже хочеться, особливо коли дивишся як твоя маленька дівчинка вже зовсім не маленька, а такий собі гарненький підліток, а ще так хочеться, щоб вона побула дитиною...

О так, як я Вас розумію! І теж це відчуття ловлю, кожною клітинкою і до комка в горлі.

Такое живое фото!

Напомним, что до этого Ефросинина очаровала поклонником другим семейным снимком - со своей дочкой Наной и мужем Тимуром. Телеведущая решила поздравить девочку с днем дочери, который отмечали 25 апреля.

А до этого Ефросинина умилила уютным фото с мамой.