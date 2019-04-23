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Никакого "махрового антиквариата": Маша Ефросинина очаровала уютным фото с мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2019 - 15:43
Никакого "махрового антиквариата": Маша Ефросинина очаровала уютным фото с мамой
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала, что было для нее самой большой радостью в юности

Известная телеведущая Маша Ефросинина регулярно радует поклонников стильными и забавными фото, а также показывает свою семью и делится интересными личными историями. Так, артистка опубликовала в Instagram милое и уютное фото со своей мамой Людмилой.

На снимке мама и звездная дочка запечатлены сидящими на полу в стильной домашней одежде  - черных штанах и серых футболке и толстовке. Они счастливо смеются, а на руках у них очаровательные собачки. Отметим, что эти наряды - из собственной коллекции Ефросининой, о запуске которой она недавно объявила.

Никакого &quot;махрового антиквариата&quot;: Маша Ефросинина очаровала уютным фото с мамой

Фото: Маша Ефросинина с мамой (instagram.com/mashaefrosinina)

В подписи к фото Маша поделилась историей из своей юности и поведала, что было для нее настоящим счастьем.

"В моей юности самым большим счастьем для меня было даже не целоваться с Колей (моей первой любовью), а приходить после школы домой, когда все еще на работе, и... надевать мамин халат прямо поверх школьной формы. Потом какое-то время в нем ходить и кривляться перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата все это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой вещь с какими-то пуговицами и перышками в карманах ( #мояМама имела привычку все, что она подбирала с пола, класть в карманы), была для меня ощущением того, что я дома, и что я - взрослая ! Могла ли я себе тогда представить, насколько изменится мое представление о домашнем уюте и красоте на данном этапе жизни? Конечно, нет. Более того, я и мечтать не могла, что буду избавлять гардеробы девушек от "махрового антиквариата". На нас все @mashsh.wear", - написала ведущая и новоиспеченный дизайнер.

Подписчики поспешили оставить свои комментарии - многие признались, что у них было что-то подобное.

  • "Ой, моя мама так до сих пор делает) ну мусор собирает в карманы)"
  • "Да, было классное время!!! Я тоже любила ходить в мамином халате))))"
  • "Мама часто была в командировках и я спала в обнимку с ее домашним халатом . Хорошо помню ощущение бесконечной грусти и любви"
  • "Как сестрички вы"
  • "Как у Вас похожи улыбки"
  • "Ох уж эта генетика. Одно лицо с мамой. Красотки ОБЕ. И да, мне очень нравятся умные брюнетки. Поэтому Маричка - ТОП"
  • "Сейчас активно борюсь с привычкой мамы носить дома халат! Пока безрезультатно... Молодая красивая женщина и постоянно в этом халате..."
  • "Запах мамы, запах детства, запах защиты"
  • "У моей мамы тоже мусор с пола обитал в карманах. И меня это ужасно бесило. Теперь я всегда тщательно очищаю карманы в любой одежде своей семьи"

Напомним, ранее сильно "располневшая" Маша Ефросинина дала совет худеющим.

Мы также писали, что Маша Ефросинина показала милый домашний снимок, на котором позирует без косметики.

Кстати, Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном образе, стоимостью € 9000

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