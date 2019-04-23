Никакого "махрового антиквариата": Маша Ефросинина очаровала уютным фото с мамой

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала, что было для нее самой большой радостью в юности

Известная телеведущая Маша Ефросинина регулярно радует поклонников стильными и забавными фото, а также показывает свою семью и делится интересными личными историями. Так, артистка опубликовала в Instagram милое и уютное фото со своей мамой Людмилой.

На снимке мама и звездная дочка запечатлены сидящими на полу в стильной домашней одежде - черных штанах и серых футболке и толстовке. Они счастливо смеются, а на руках у них очаровательные собачки. Отметим, что эти наряды - из собственной коллекции Ефросининой, о запуске которой она недавно объявила.

Фото: Маша Ефросинина с мамой (instagram.com/mashaefrosinina)

В подписи к фото Маша поделилась историей из своей юности и поведала, что было для нее настоящим счастьем.

"В моей юности самым большим счастьем для меня было даже не целоваться с Колей (моей первой любовью), а приходить после школы домой, когда все еще на работе, и... надевать мамин халат прямо поверх школьной формы. Потом какое-то время в нем ходить и кривляться перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата все это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой вещь с какими-то пуговицами и перышками в карманах ( #мояМама имела привычку все, что она подбирала с пола, класть в карманы), была для меня ощущением того, что я дома, и что я - взрослая ! Могла ли я себе тогда представить, насколько изменится мое представление о домашнем уюте и красоте на данном этапе жизни? Конечно, нет. Более того, я и мечтать не могла, что буду избавлять гардеробы девушек от "махрового антиквариата". На нас все @mashsh.wear", - написала ведущая и новоиспеченный дизайнер.

Подписчики поспешили оставить свои комментарии - многие признались, что у них было что-то подобное.

"Ой, моя мама так до сих пор делает) ну мусор собирает в карманы)"

"Да, было классное время!!! Я тоже любила ходить в мамином халате))))"

"Мама часто была в командировках и я спала в обнимку с ее домашним халатом . Хорошо помню ощущение бесконечной грусти и любви"

"Как сестрички вы"

"Как у Вас похожи улыбки"

"Ох уж эта генетика. Одно лицо с мамой. Красотки ОБЕ. И да, мне очень нравятся умные брюнетки. Поэтому Маричка - ТОП"

"Сейчас активно борюсь с привычкой мамы носить дома халат! Пока безрезультатно... Молодая красивая женщина и постоянно в этом халате..."

"Запах мамы, запах детства, запах защиты"

"У моей мамы тоже мусор с пола обитал в карманах. И меня это ужасно бесило. Теперь я всегда тщательно очищаю карманы в любой одежде своей семьи"

Напомним, ранее сильно "располневшая" Маша Ефросинина дала совет худеющим.

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Кстати, Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном образе, стоимостью € 9000.