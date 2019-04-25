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"Важная беседа": Маша Ефросинина умилила сеть забавным видео с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 21:32
"Важная беседа": Маша Ефросинина умилила сеть забавным видео с сыном
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала, что ее сыночек хочет стать полицейским

Маша Ефросинина регулярно делится с подписчиками эффектными кадрами, на которых она позирует в стильных и элегантных нарядах. Однако на этот раз ведущая решила показать в сети кусочек своей обычной домашней жизни. Она опубликовала в Instagram милое и забавное видео со своим сыночком Александром.

В ролике мама и сын лежат в постели в пижамах и ведут "важную беседу". Маша интересуется, могут ли полицейские спать в пижамах и как они в таком случае успеют на вызов, а малыш объясняет, что просто им нужно будет очень быстро переодеться.

"Кто не в курсе, единственно любимая одежда моего сына - форма полицейского. Поэтому ежевечерняя ее смена на пижаму сопровождается обстоятельным анализом происходящего! Эта #важнаябеседа рекомендуется к просмотру до конца", - подписала Ефросинина очаровательную публикацию.

Видео: Маша Ефросинина с сыном Сашей (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры знаменитости оставили множество умиленных комментариев и отметили, что из Саши получится отличный полицейский.

  • "Мне кажется что наша страна тогда будет в полной безопасности когда Санька заступит на пост главного полицейского"
  • "Скучала за Вашими беседами с Александром"
  • "Такой славный, рассудительный малыш!"
  • "Моя любимая рубрика: ваши разговоры с сыном!"
  • "Сладкий"
  • "Очень красивый парень)"
  • "Красунчик! Полицейский Саша- всегда на посту!"
  • "Малой - прелесть"
  • "Какой славный малый"
  • "Будущий министр НАЦ полиции"
  • "Полицейский Саша в своём репертуаре)))"

Напомним, Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье.

Мы также писали, что Маша Ефросинина очаровала уютным фото с мамой и собачками.

Кстати, Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном образе, стоимостью € 9000

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