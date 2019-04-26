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"Чувствовать и обожать": Маша Ефросинина раскрыла секреты воспитания счастливой дочки

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2019 - 09:42
"Чувствовать и обожать": Маша Ефросинина раскрыла секреты воспитания счастливой дочки
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая рассказала о роли мамы и папы в жизни девочки

Маша Ефросинина с любовью и трепетом говорит о своей семье и дорожит каждой минутой, проведенной в круг родных и близких. Популярная ведущая вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым воспитывает двоих детей – дочь Нану и сына Сашу. Маша признается, что юная красотка, которая внешне очень похожа на маму, не любит публичности и поэтому редко появляется в ее Instagram. Ведущая не скрывает, что иметь дочь – большая радость, а также дает ценные советы, как вырастить счастливую девочку.

Маша отмечает, что дочь стоит окружить любовью и заботой, причем делать это должны мать, которой необходимо стать для девочки настоящей подружкой, и отец – он формирует отношение к мужчинам в дальнейшем.

Звезда сопроводила свои рекомендации трогательным черно-белым семейным фото, на котором запечатлена счастливая Нана с компании мамы и папы.

&quot;Чувствовать и обожать&quot;: Маша Ефросинина раскрыла секреты воспитания счастливой дочки

Маша Ефросинина с мужем Тимуром и дочкой Наной  (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Хочу поделиться с вами двумя основами воспитания нашей с Тимуром Хромаевым девочки. Первое, это папина тактильность - мы убеждены, что на подсознательном уровне фундамент отношения к мужчинам закладывается отцом и всеми формами проявления его внимания! Поэтому, дорогие папы, обнимайте своих девочек, целуйте чаще, гладьте по голове, говорите, что любите их! Второе — это мама-подружка! С тех пор, как я научилась сдерживать свои нравоучительские интонации и бесконечно навязывать своё мнение, наши отношения с дочерью стали теплее. Теперь я даю совет, только предварительно спросив ее, нужен ли он ей! А вообще, дочерей просто надо чувствовать и обожать!" - признается мудрая мама.

Поклонники Маши в который раз восхитились ее жизненной позицией и осознанным подходом к столь важным вещам,  а также поблагодарили за опыт, которым телеведущая щедро поделились.

"Сiм' я- це сила! Тримайтеся її!", "Маша Ви супер! Згодна з Вами повністю!", "Мария, как же я вдохновляюсь вами!", "Умница! Подписываюсь под каждым словом", "Маша, какая же вы мудрая женщина!", "Маша, такая простая истина и такая не сложная мудрость!", "Вы источник мудрости, Маша!" - с восторгом отзывались о ведущей ее подписчики.

Ранее Маша Ефросинина показала душевное фото в компании мамы и рассказала трогательную семейную историю.

Также Маша Ефросинина поделилась забавным видео с сыночком Сашей.

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