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"Скажут шо сделанные": Ефросинина рассмешила перевоплощением в "кассиршу из 90-х"

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.08.2019 - 14:31
"Скажут шо сделанные": Ефросинина рассмешила перевоплощением в "кассиршу из 90-х"
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши стали уточнять, что еще ей следовало добавить в свой образ

Маша Ефросинина не перестает удивлять поклонников новыми образами. И если обычно украинская телеведущая и блогер демонстрирует буквально идеальное чувство стиля. То порой она не против и тонким юмором поразить. Интересно, что до этого Ефросинина рассмешила забавным детским прозвищем.

Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала целую серию очень смешных фото и видео в удивительном образе. маша перевоплотилась в такую себе “кассиршу из 90-х”. При этом образ подобран до мелочей. Первым делом в глаза бросаются тени насыщенного синего цвета, розовая помада на губах.

В волосах тряпичная резинка фиолетового оттенка. А также пластиковый оранжевый козырек. Из одежды - белая кофточка с длинными рукавами и глубоким вырезом.

Кстати, Ефросинина и “тему декольте” затронула. На коротком видео она забавно “прогуливается” по магазину, приговаривая:

“Это ж потом скажут, что сиськи сделала. Понимаешь? Потом пойди их разубеди”, - говорит Ефросинина. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Ну а серию фото Маша подписала также с юмором: “В ожидании Ukrainian Fashion Week”.

Кроме того, телеведущая уточнила: “Все как вы просили, дорогие тетеньки с закрытых профилей: сменила стилиста, сняла с себя закупоренные скучные наряды”.

&quot;Скажут шо сделанные&quot;: Ефросинина рассмешила перевоплощением в &quot;кассиршу из 90-х&quot;

&quot;Скажут шо сделанные&quot;: Ефросинина рассмешила перевоплощением в &quot;кассиршу из 90-х&quot;

&quot;Скажут шо сделанные&quot;: Ефросинина рассмешила перевоплощением в &quot;кассиршу из 90-х&quot;

Маша Ефросинина в образе “кассирши” (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши пришли в восторг от такого необычного перевоплощения:

  • “А как же нарощенные ресницы 5d??!! Недоработочка”
  • “Думаю, чего не хватает - так две цепочки золота! И ресниц как щеток! Маша, вы Богиня))”
  • “Не хватает ожерелья”
  • “Хотя нет! !! На одесском кінофестивале в этом году такие же бАгЫни ходили))”
  • “Как бы Вы не прикалывались, а грудь то - огонь!”
  • “Ничем Вас, Маша не испортишь)) как бы Вы не старались )”
  • “Теперь видно - наш человек!”

&quot;Скажут шо сделанные&quot;: Ефросинина рассмешила перевоплощением в &quot;кассиршу из 90-х&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Стоит напомнить, что в недавней съемке для одного из глянцевых журналов Маша Ефросинина поразила чрезмерной худобой, что вызвало беспокойство у подписчиков.

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Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
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