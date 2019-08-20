"Скажут шо сделанные": Ефросинина рассмешила перевоплощением в "кассиршу из 90-х"

Поклонники Маши стали уточнять, что еще ей следовало добавить в свой образ
Маша Ефросинина не перестает удивлять поклонников новыми образами. И если обычно украинская телеведущая и блогер демонстрирует буквально идеальное чувство стиля. То порой она не против и тонким юмором поразить. Интересно, что до этого Ефросинина рассмешила забавным детским прозвищем.
Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала целую серию очень смешных фото и видео в удивительном образе. маша перевоплотилась в такую себе “кассиршу из 90-х”. При этом образ подобран до мелочей. Первым делом в глаза бросаются тени насыщенного синего цвета, розовая помада на губах.
В волосах тряпичная резинка фиолетового оттенка. А также пластиковый оранжевый козырек. Из одежды - белая кофточка с длинными рукавами и глубоким вырезом.
Кстати, Ефросинина и “тему декольте” затронула. На коротком видео она забавно “прогуливается” по магазину, приговаривая:
“Это ж потом скажут, что сиськи сделала. Понимаешь? Потом пойди их разубеди”, - говорит Ефросинина. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.
"Всё, как вы просили" (с) #МашаЕфросинина веселит)) pic.twitter.com/bxbhTcfbb5— MyGlamWish (@glam_wish) August 20, 2019
Ну а серию фото Маша подписала также с юмором: “В ожидании Ukrainian Fashion Week”.
Кроме того, телеведущая уточнила: “Все как вы просили, дорогие тетеньки с закрытых профилей: сменила стилиста, сняла с себя закупоренные скучные наряды”.
Маша Ефросинина в образе “кассирши” (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники Маши пришли в восторг от такого необычного перевоплощения:
Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina
Стоит напомнить, что в недавней съемке для одного из глянцевых журналов Маша Ефросинина поразила чрезмерной худобой, что вызвало беспокойство у подписчиков.