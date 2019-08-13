"Тимур, я домой": Маша Ефросинина зажгла "безумными" танцами (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина активно готовится к благотворительному мероприятию

Маша Ефросинина умеет удивлять многотысячную армию поклонников своим чувством юмора. Даже обычную тренировку украинская телеведущая способна превратить в очередной инфоповод. Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала короткое видео, на котором демонстрирует танцевальные таланты. Примечательно, что тренировка проходила поздно вечером - после 21:00. Видео было записано в зале.

Нет, телеведущая не готовится к новому сезону “Танцев со звездами”. На данный момент телеведущая активно готовится к уже третьему благотворительному Charity Weekend, который Ефросинина ежегодно организовывает. Отмечается, что мероприятие состоится в Киеве уже 31 августа. При этом проходить оно будет в формате “здорового дня”.

Специально к этому событию телеведущая с фитнес-тренером Ксенией Литвиновой разрабатывает подвижную танцевальную связку, которую предложат повторить участникам Charity Weekend. Это будет танцевальная тренировка.

На видео Маша с тренером танцуют под новых хит Светланы Лободы “Пуля-дура”. Танец выходит очень пластичным и даже соблазнительным. Однако позже “что-то пошло не так”. Ефросинина стала активно “выплясывать” и ползать по полу.

“Тимур, я домой!” - в шутку подписала видео Маша. Также она сопроводила видео еще одним комментарием: “Когда с 7 утра на ногах. ПрАстите!” Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

“На часах 21.00. Время не для тренировок. Маша Ефросинина после длинных начиток, озвучек и интервью, а я после 9 персональных и группового занятий. И мы сочиняем нашу тренировку на 31 августа для вас, наши любимые спортсменки -жизнелюбы, творящие добро. Именно 31 августа, посетив Charity Weekend, каждый из вас сотворит чудо для детей, нуждающихся в дорогом аппарате УЗИ. К слову, на фестивале будет супер полезно и весело для всей семьи! А к нам на тренировку одевайте удобную одежду и улыбки ) И не надо под этим видео писать всякие гадости - мы стараемся)))” - написала на своей страничке тренер Ксения Литвинова.

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала образом в платье с оголенной спиной. Ведущая показала новый наряд - воздушное летнее платье в черный горошек. При этом у платья - пикантный вырез на спине.

Также Маша Ефросинина развеселила сеть забавной историей о неординарных "ритуалах" пробуждения , которая оказалась знакома многим мамам.