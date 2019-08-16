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"Опасно организму": Маша Ефросинина поразила худобой в глянцевой съемке (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 14:39
"Опасно организму": Маша Ефросинина поразила худобой в глянцевой съемке (видео)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники ведущей отмечают, что она красивая, но "уж слишком худая"

Маша Ефросинина не перестает удивлять поклонников своим совершенным чувством стиля. Отметим, что украинская телеведущая также очень активно развивает свой блог в сети instagram. При этом Ефросинина любит делиться с поклонниками различными советами красоты, личным опытом, тренировками. И конечно же, в темах-фаворитах - модные образы. А не так давно телеведущая сразу “двух зайцев убила” - и новый летний образ показала в трендовом комбинезоне, и мудрый совет женщинам дала!

На своей страничке в сети instagram Маша порадовала поклонников новым стильным обновлением. На этот раз - в формате видео!

Так, телеведущая показала серию бэкстейдж фото и видео с новых съемок. Пока что Маша не рассказывает о деталях. Но отмечает, что один из образов - от всемирно известного бренда Chloé.

На опубликованном видео Ефросинина позирует в эффектном наряде в ковбойском стиле. На ведущей - рыжие брюки-клеш с завышенной талией, свободная блуза с нагрудными карманами. Особенность образа - яркий красный шарф, завязанный бантиком. Длинные черные волосы телеведущей распущены. В макияже акцент сделан на алые губы и тени.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

При этом у себя в сториз Маша показала больше фото и видео. Также Маша появляется в еще одном образе - в ярко желтом атласном платье.

Примечательно, что украинская ведущая, как обычно, решила и пошутить. Благо, чувство юмора Ефросининой не изменяет.

Она показала глянцевое, идеальное фото. А также момент, как этот снимок был сделан.

&quot;Опасно организму&quot;: Маша Ефросинина поразила худобой в глянцевой съемке (видео)

&quot;Опасно организму&quot;: Маша Ефросинина поразила худобой в глянцевой съемке (видео)

&quot;Опасно организму&quot;: Маша Ефросинина поразила худобой в глянцевой съемке (видео)

Скриншоты: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники Маши поспешили прокомментировать ее новый образ. И все же немало отзывов касалось фигуры Ефросининой. Многие поклонники посоветовали своей любимице “перестать худеть”!

  • “Не коллекция делает человека, а совсем наоборот! Неотразима!!”
  • “Моя 3-летняя дочь увидев это мини-видео воскликнула: “Вау! Какая красивая тётя!”. Маша, Вы вдохновляете даже самых маленьких”
  • “Леди совершенство”
  • “Супер! Но чуток поправиться надо бы”
  • “Маша, все хорошо, но зачем так худеть? Не слишком ли?”
  • “Машуня красуня, зупинись хватить худіть”
  • “В глазах тревога!!! красивая конечно, но очень уж худая. ведь не 20 лет”
  • “Худюща капець....навіть не знаю чи це добре”
  • “Маша, ти сильно схудла.Це вже небезпечно организму”

&quot;Опасно организму&quot;: Маша Ефросинина поразила худобой в глянцевой съемке (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина умилила сеть действительно уникальным фото с мужем. Телеведущая показала редкий кадр, который сделал ее 4-летний сын Саша!
Также напомним, что недавно Ефросинина повеселила сеть забавной историей о своих утренних "ритуалах" пробуждения. Так, телеведущая призналась, что когда в доме растет маленький ребенок, то проснуться самостоятельно не получается.
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Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
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