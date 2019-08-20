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"Скажуть шо зроблені": Єфросиніна розсмішила перевтіленням в "касирку з 90-х"

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 14:31
"Скажуть шо зроблені": Єфросиніна розсмішила перевтіленням в "касирку з 90-х"
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші стали уточнювати, що їй ще слід додати у свій образ

Маша Єфросиніна не перестає дивувати шанувальників новими образами. І якщо зазвичай українська телеведуча і блогер демонструє буквально ідеальне відчуття стилю. То часом вона не проти і тонким гумором вразити. Цікаво, що до цього Єфросиніна розсмішила забавним дитячим прізвиськом.

Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала цілу серію дуже смішних фото і відео в дивному образі. маша перевтілилася в таку собі "касирку з 90-х". При цьому підібраний образ до дрібниць. Насамперед в очі кидаються тіні насиченого синього кольору, рожева помада на губах.

У волоссі ганчіркова гумка фіолетового відтінку. А також пластиковий помаранчевий козирок. З одягу - біла кофточка з довгими рукавами і глибоким вирізом.

До речі, Єфросиніна та "тему декольте" торкнулася. На короткому відео вона забавно "прогулюється" по магазину, примовляючи:

“Це ж потім скажуть, що цицьки зробила. Розумієш? Потім піди їх переконай", - говорить Єфросиніна. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Ну а серію фото Маша підписала також з гумором: "В очікуванні Ukrainian Fashion Week".

Крім того, телеведуча уточнила: "Все, як ви просили, дорогі тітоньки з закритих профілів: змінила стиліста, зняла з себе закупорені нудні вбрання".

&quot;Скажуть шо зроблені&quot;: Єфросиніна розсмішила перевтіленням в &quot;касирку з 90-х&quot;

&quot;Скажуть шо зроблені&quot;: Єфросиніна розсмішила перевтіленням в &quot;касирку з 90-х&quot;

&quot;Скажуть шо зроблені&quot;: Єфросиніна розсмішила перевтіленням в &quot;касирку з 90-х&quot;

Маша Єфросиніна в образі "касирки" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші прийшли в захват від такого незвичайного перевтілення:

  • “А як же нарощені вії 5d??!! Недоработочка"
  • “Думаю, чого не вистачає - так два золотих ланцюжка! І вій як щіток! Маша, ви Богиня))"
  • "Не вистачає намиста"
  • “Хоча ні! !! На одеському кінофестивале в цьому році такі ж бАгЫни ходили))"
  • "Як би Ви не чіплялися, а груди то - вогонь!"
  • "Нічим Вас, Маша не зіпсуєш)) як би Ви не намагалися )"
  • "Тепер видно - наша людина!"

&quot;Скажуть шо зроблені&quot;: Єфросиніна розсмішила перевтіленням в &quot;касирку з 90-х&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Варто нагадати, що в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.

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