"Скажуть шо зроблені": Єфросиніна розсмішила перевтіленням в "касирку з 90-х"

Шанувальники Маші стали уточнювати, що їй ще слід додати у свій образ
Маша Єфросиніна не перестає дивувати шанувальників новими образами. І якщо зазвичай українська телеведуча і блогер демонструє буквально ідеальне відчуття стилю. То часом вона не проти і тонким гумором вразити. Цікаво, що до цього Єфросиніна розсмішила забавним дитячим прізвиськом.
Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала цілу серію дуже смішних фото і відео в дивному образі. маша перевтілилася в таку собі "касирку з 90-х". При цьому підібраний образ до дрібниць. Насамперед в очі кидаються тіні насиченого синього кольору, рожева помада на губах.
У волоссі ганчіркова гумка фіолетового відтінку. А також пластиковий помаранчевий козирок. З одягу - біла кофточка з довгими рукавами і глибоким вирізом.
До речі, Єфросиніна та "тему декольте" торкнулася. На короткому відео вона забавно "прогулюється" по магазину, примовляючи:
“Це ж потім скажуть, що цицьки зробила. Розумієш? Потім піди їх переконай", - говорить Єфросиніна. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.
"Всі, як ви просили" (з) #МашаЕфросинина веселить)) pic.twitter.com/bxbhTcfbb5— MyGlamWish (@glam_wish) August 20, 2019
Ну а серію фото Маша підписала також з гумором: "В очікуванні Ukrainian Fashion Week".
Крім того, телеведуча уточнила: "Все, як ви просили, дорогі тітоньки з закритих профілів: змінила стиліста, зняла з себе закупорені нудні вбрання".
Маша Єфросиніна в образі "касирки" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники Маші прийшли в захват від такого незвичайного перевтілення:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Варто нагадати, що в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.