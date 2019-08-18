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"Бабка-причитун": Маша Ефросинина рассмешила забавном детским прозвищем

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.08.2019 - 09:41
"Бабка-причитун": Маша Ефросинина рассмешила забавном детским прозвищем
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Кроме того, телеведущая поделилась забавной историей из детства

Маша Ефросинина во многих интервью подчеркивает, что она гиперответственный человек и старается все сделать максимально правильно и качественно. Возможно, такая черта характера у нее сформировалась еще в детстве, когда она получила свое забавное прозвище от родителей — "А что, если будет дождь". Оказывается маленькая Маша частоволновалась по поводу и без, призналась телеведущая в своем Instagram.

"В мои 10 лет родители прозвали меня "А что, если будет дождь"... Я бы на их месте меня просто прибила, но они терпеливо ограничились прозвищем!" - разоткровенничалась знаменитость.

&quot;Бабка-причитун&quot;: Маша Ефросинина рассмешила забавном детским прозвищем

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Объяснялось такое странное прозвище просто:

"Дело в том, что стоило им сообщить мне о каких- то планах, типа в субботу едем на рынок покупать тебе джинсы или в воскресенье пойдём порыбачим, я тут же впадала в отчаянный транс с вполне натуральными слезами, что мол какие крутые планы, но ведь они могут рухнуть, если вдруг пойдёт дождь!".

&quot;Бабка-причитун&quot;: Маша Ефросинина рассмешила забавном детским прозвищем

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Правда были и свои исключения из этого правила, когда по мнению Маши дождь был кстати.

"И так всегда, понимаете, просто на каждое мы планируем то-то и то-то во мне просыпалась бабка-причитун... Исключением было только, что поедем картошку копать (тут я на дождь молилась). До сих пор не понимаю, откуда у меня была та дождливая паранойя", - сама удивляется Маша.

Подписчики посоветовали Маше не переживать по пустякам, а еще поделились своими народными рецептами, как привлечь хорошую погоду:

  • У природы нет плохой погоды!
  • Главное быть уверенным и спокойным, что при любой погоде все пройдет круто...и во Вселенную послать запросик. Удачи!!! Все будет ха-ра-шо
  • Выставите туфли на подоконник перед мероприятием - глупая примета, но нам на свадьбе помогло
  • Я, наоборот, всегда жду дождя, мне с ним комфортнее, чем с жарой и планы абсолютно не рушит) так что если будет дождь, то знайте, кто наколдовал
  • смешная фобия из детства)))
  • Все буде добре!!!!
  • Когда картошку пора копать, мы тож с сестрой молились на дождь
  • Не нагнетайте тревожными мыслями плохую энергию. Своими мыслями, а значит посылами во Вселенную, вы и правда дождь накликаете. Всегда говорите себе, что все будет хорошо и верьте в это!

&quot;Бабка-причитун&quot;: Маша Ефросинина рассмешила забавном детским прозвищемФото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, Маша Ефросинина довольно часто откровенничает со своими поклонниками и дает им очень полезные советы.

Стоит напомнить, что в недавней съемке для одного из глянцевых журналов Маша Ефросинина поразила чрезмерной худобой, что вызвало беспокойство у подписчиков.

А еще не редки кадры семейного отдыха в ее профиле. Маша выкладывает забавные кадры с домашних посиделок.

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Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
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