"Сирожка молодец": Притула побаловал себя полетом на матч сборной Украины в Люксембурге

Сергей Притула, как заядлый фанат футбола, похвастался своим мини-отпуском. При этом украинский шоумен отметил, что улетел в Люксембург, где сегодня, 25 марта, в 21:45 сборная Украины сыграет против команды Люксембурга (это будет второй матч отбора на Евро-2020).

Притула на своей instagram-страничке опубликовал "счастливое" фото, сделанное на борту самолета. Именитый телеведущий позирует в желто-голубой футболке украинской сборной. И смотрит в камеру с широко раскрытой улыбкой.

Забавно, что на фоне в креслах сидят мужчины, которые сосредоточенно смотрят в свои смартфоны. Сергей Притула решил обыграть это наблюдение.

"А поки всі втикають у телефони, Сірожка просто тішиться, що, нарешті, може полетіти на матч Збірної!!! Як же довго я чекав на цей день! Відпрацювавши 6 концертів за 3 дні, вважаю, що це можна трактувати, як маленьку винагороду за старання!" – пишет Притула.

Сергей Притула улетел на матч сборной Украины в Люксембурге (фото: instagram.com/siriy_ua)

Подписички Притулы также поспешили прокомментировать его фото и поздравить своего любимчика:

"То Лесь Подерв'янський справа?))"

"О, тепер ти фоткаэшся з пасажирами, а не вони з тобою)"

"Сірожка)) Молодець!! !Гарно підтримуй....і так щиро посміхайся"

"Відразу видно, що всі летять на футбол. Але не всі "паляться")) Жодної жінки у літаку"

"Ти сяєш, як сонечко! Хоча їдучи на матч збірної просто треба так виглядати)"

"Ви справжній молодець. Так і потрібно їхати на матч збірної України. В футболці з українською символікою. Ще б і інші брали приклад . І хай гра видасться вдалою"

Также на своей facebook-страничке Притула опубликовал еще фото.

Напомним, ранее соведущая Притулы Леся Никитюк показала себя в 17 лет. На фото девушка позирует с короткой прической и розовой помадой.