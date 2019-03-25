"Сірожка молодець": Притула побалував себе польотом на матч збірної України в Люксембурзі

Як зазвичай, Притула опублікував кумедне фото - з гумором
Сергій Притула, як завзятий фанат футболу, похвалився своєю міні-відпусткою. При цьому український шоумен зазначив, що полетів у Люксембург, де сьогодні, 25 березня, о 21:45 збірна України зіграє проти команди Люксембургу (це буде другий матч відбору на Євро-2020).
Притула на своїй instagram-сторінці опублікував "щасливе" фото, зроблене на борту літака. Відомий телеведучий позує в жовто-блакитній футболці української збірної. І дивиться у камеру з широко розкритою посмішкою.
Цікаво, що на фоні в кріслах сидять чоловіки, які зосереджено дивляться на свої смартфони. Сергій Притула вирішив обіграти це спостереження.
"А поки всі втикають у телефони, Сірожка просто тішиться, що, нарешті, може полетіти на матч Збірної!!! Як же довго я чекав на цей день! Відпрацювавши 6 концертів за 3 дні, вважаю, що це можна трактувати, як маленьку винагороду за старання!" – пише Притула.
Сергій Притула полетів на матч збірної України в Люксембурзі (фото: instagram.com/siriy_ua)
Підписники Притули також поспішили прокоментувати його фото і привітати свого улюбленця:
Також на своїй facebook-сторінці Притула опублікував інше фото.
Нагадаємо, раніше співведуча Притули Леся Нікітюк показала себе в 17 років. На фото дівчина позує з короткою зачіскою і рожевою помадою.