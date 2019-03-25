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Люксембург - Украина: где смотреть матч

Новости » Спорт    25.03.2019 - 15:01
Люксембург - Украина: где смотреть матч
Фото: Люксембург - Украина (facebook.com/UaNationalFootball)

Где и когда начнется второй поединок отбора к Евро-2020

Сборная Украины против команды Люксембурга проведет второй матч отбора на Евро-2020. По мнению букмекеров, "сине-желтые" являются безоговорочными фаворитами встречи. На старте отбора команда Шевченко не проиграла действующему чемпиону Европы.

25 марта 21:45
Люксембург, стадион "Жози Бартель"

 

Матч Люксембург - Украина состоится 25 марта в городе Люксембург на стадионе "Жози Бартель". Стартовый свисток позвучить в 21:45 по киевскому времени. Онлайн в прямом эфире на территории Украины можно смотреть на телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина".

Кроме того, в 20:30 на футбольном телеканале выйдет программа "Головна команда", где ведущий и футбольные эксперты непосредственно с места событий подготовят зрителя к поединку, а после финального свистка подробно проанализируют игру команды.

Напомним, второй поединок национальной комнады Украины в отборе к Евро-2020 против команды Люксембурга будет судить финская бригада арбитров.

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