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Дерзкая и с розовой помадой: Леся Никитюк показала себя в 17 лет

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 11:54
Дерзкая и с розовой помадой: Леся Никитюк показала себя в 17 лет
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На фото Леся, как всегда, с юмором и дерзким взглядом

Леся Никитюк сегодня – одна из самых известных и востребованных украинских телеведущих. При этом творческий путь 31-летней Леси начался еще во время учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, где она была одной из участниц местной  команды КВН ("Торнало Люкс"). К слову, тогда Никитюк и было где-то 17-18 лет. И именно фото с того периода и показала на своей instagram-страничке Леся.

Так, на опубликованном снимке Никитюк забавно смотрит в камеру, сжав губы в поцелуе. Зеленоглазая блондинка с прической каре, с ярко-розовой помадой, в кожаной черной куртке и салатово-желтой кофточке – такой предстает телеведущая на фото.

"Привіт! Я Леся… мені 17", - подписала снимок Никитюк.

Леся Никитюк в 17 лет

Леся Никитюк в 17 лет (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что впервые на телеэкраны Леся попала в 2009 году, когда вместе со своей подругой выступила в "Бигуди шоу". Позже (опять со своей подругой Олей Панасенко) Никитюк решила попробовать силы на юмористической сцене шоу "Рассмеши комика". И кстати, девушки смогли заработать 10 тыс. грн. Затем было еще несколько возвращений в популярной шоу. А во время участия в проекте в 2012 году Леся с подругой заработали макисмум - 50 тыс. грн своими шутками.

Леся Никитюк и Оля Панасенко на шоу "Рассмеши комика"

И все же главный "взрыв" в карьере Леси Никитюк произошел в 2012 году, когда она стала ведущей популярного тревел-шоу "Орел и Решка". Тогда соведущим Никитюк был Андрей Бедняков.

Позже на телеканале К1 стартовала новая авторская программа Леся – "Леся-Здеся". Когда телеведущая посещала различные светские вечеринки и подшучивала над украинскими звездами.

Авторская передача Никитюк – "Леся-Здеся"

Напомним, ранее "королева дискотеки" Леся Никитюк сверкнула стройной фигурой в блестящем мини-платье.

Также Никитюк в дерзком мини расстроилась из-за прошедшей YUNA 2019.

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Новости Украины Леся Никитюкведущая
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