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Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 09:47
Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица блистала во время первого выпуска Голос страны в платье от David Koma

Тина Кароль стала одним из тренеров десятого, юбилейного сезона популярного шоу Голос страны 10. Певице предстоит побороться за победу не только с давними конкурентами Даном Баланом, MONATIK'ом и Потапом, но еще и Настей Каменских, которая присоединилась к мужу и теперь вместе с ним занимает двойное кресло. В первом выпуске "слепых прослушиваний" украинская поп-дива кокетничала с Даном Бланом и даже успела приревновать его, о чем призналась Насте. Отдельного внимание заслуживает наряд артистки, в котром она в буквально смысле слова блистала в студии.

Певица облачилась в платье по фигуре деликатного пудового цвета, расшитое пайетками, от David Koma. Кстати, вещи дизайнера поп-дива надевает не в первый раз и бренд явно числится среди ее фаворитов. Верх был оформлен в виде корсета, подчеркивающего роскошный бюст звезды, а низ – юбка-миди, в точности повторяющая изгибы тела.

Тина дополнила образ открытыми бежевыми босоножками. Прическа – естественные локоны на распущенных волосах. Макияж с акцентом на фирменную красную помаду и деликатно подчеркнутые выразительные глаза.

Под анимационной картинкой на странице Тины в Instagram, на которой она позирует в роскошном образе, собралось немало восторженных отзывов поклонников.

  • Классно, супер красотуля!
  • Найкраща
  • Это же секс сексуальный!
  • Лучшая, умная, красивая
  • Королева
  • Вы супер шикарная, оболденно красивая женщина
  • Шикарное платье, женственно ,сексуально, нежно

Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10

Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10

Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10

Скриншот комментариев

Певица опубликовала видео с бэкстейджа, на котором показала закулисье съемок Голос страны 10, а также встречу с звездными судьями и руководителями шоу.

Кстати, Тина Кароль появилась на презентации десятого сезона шоу Голос страны в прозрачном корсете.

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