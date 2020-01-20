Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица блистала во время первого выпуска Голос страны в платье от David Koma

Тина Кароль стала одним из тренеров десятого, юбилейного сезона популярного шоу Голос страны 10. Певице предстоит побороться за победу не только с давними конкурентами Даном Баланом, MONATIK'ом и Потапом, но еще и Настей Каменских, которая присоединилась к мужу и теперь вместе с ним занимает двойное кресло. В первом выпуске "слепых прослушиваний" украинская поп-дива кокетничала с Даном Бланом и даже успела приревновать его, о чем призналась Насте. Отдельного внимание заслуживает наряд артистки, в котром она в буквально смысле слова блистала в студии.

Певица облачилась в платье по фигуре деликатного пудового цвета, расшитое пайетками, от David Koma. Кстати, вещи дизайнера поп-дива надевает не в первый раз и бренд явно числится среди ее фаворитов. Верх был оформлен в виде корсета, подчеркивающего роскошный бюст звезды, а низ – юбка-миди, в точности повторяющая изгибы тела.

Тина дополнила образ открытыми бежевыми босоножками. Прическа – естественные локоны на распущенных волосах. Макияж с акцентом на фирменную красную помаду и деликатно подчеркнутые выразительные глаза.

Под анимационной картинкой на странице Тины в Instagram, на которой она позирует в роскошном образе, собралось немало восторженных отзывов поклонников.

Классно, супер красотуля!

Найкраща

Это же секс сексуальный!

Лучшая, умная, красивая

Королева

Вы супер шикарная, оболденно красивая женщина

Шикарное платье, женственно ,сексуально, нежно

Скриншот комментариев

Певица опубликовала видео с бэкстейджа, на котором показала закулисье съемок Голос страны 10, а также встречу с звездными судьями и руководителями шоу.

Кстати, Тина Кароль появилась на презентации десятого сезона шоу Голос страны в прозрачном корсете.