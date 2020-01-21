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Дуже красива: Тіна Кароль пікантно оголилася заради спокусливого фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2020 - 21:58
Дуже красива: Тіна Кароль пікантно оголилася заради спокусливого фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала ефектне фото в одному светрі

Тіна Кароль у першому випуску ювілейного сезону проект Голос країни-10 вбила появою в ефектному сукні по фігурі від всесвітньо відомого дизайнера, і не перестає радувати шанувальників своїми спокусивими образами. Так, українська поп-діва дозволила собі з'явиться перед фанами в пікантному образі без білизни. Відповідне фото опубліковано на сторінці співачки в Instagram.

Зваблива Тіна зображена зі спини. Вона позує в оригінальному в білосніжному кардигані на гудзиках. Светр з об'ємними косами застебнутий на спині, а лінія плеча приспущена таким чином, що не важко здогадатися – під вбранням немає білизни.

Крім того, в кадрі легко можна розглянути стрункі ніжки Тіни, які не зміг приховати короткий пуловер. Поп-діва зображена босоніж, сидячи на декоративному білосніжному кубі. Вона прибрала рукою волосся так, що можна помилуватися на її витончений профіль.

Дуже красива: Тіна Кароль пікантно оголилася заради спокусливого фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники зірки затамували подих, вивчаючи в деталях гарячий, але естетичний знімок. Деякі з них припустили, що Тіна "розквітла" з появої в її житті коханого. До слова, у першому випуску Голосу країни-10 зірка раптом зізналася Насті Каменських, що ревнує Дана Балана, який вже давно приділяє їй увагу. Співак також вельми темпераментно відреагував на симпатію артистки до одного з учасників.

  • Красуня
  • Богиня
  • Краса і мінімалізм
  • Ну дуже ніжна! Просто нереальна красуня!
  • Вогонь
  • Сильно гарна
  • Гармата
  • Клас
  • Вона прекрасна
  • Красива. Неймовірно
  • Тіна розцвіла. У неї 100% чоловік її мрії з'явився. Нарешті

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала "образ принцеси" у сукні від українського дизайнера, вартістю близько 10 000 грн.

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Новини України Тіна Кароль
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