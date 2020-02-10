Схватка львиц: Кароль и Каменских устроили "разборки" из-за талантливого участника Голоса страны 2020

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певицы поборолись за уникальный голос

Тина Кароль давно находится в кресле судьи шоу Голос страны и за ее спиной уже четыре победы, но останавливаться украинская поп-дива не намерена. А вот новая судья вокального проекта, Настя Каменских, которая заняла место рядом с мужем Потапом, так же не привыкла сдаваться. Да и сам продюсер твердо намерен стать победителем юбилейного десятого сезона шоу. Поэтому звездные тренеры устроили настоящее противостояние в третьем выпуске проекта, когда услышали необычный вокал Артема Семенова.

Парень стал победителем шоу "Украина имеет талант" и ездил с гастролями по стране и даже полгода проработал в Лас-Вегасе, но вернулся домой и его слава постепенно померкла. Артем решил заняться фермерство, и его дела шли успешно, но он скучал по сцене и решил вновь попробовать свои силы.

Фото: Артем Семенов (instagram.com/goloskrainy_official)

Парень спел песню "Лебедина верность" и впечатлил судей настолько, что Потап с Настей и Тина не смогли не повернуться к парню. Как только рэпер захотел вступить в борьбу за талантливого участника и пригласить его в свою команду, Дан Балан одернул коллегу и заметил, что это "схватка львиц". Тогда и началось противостояние двух популярных певиц-тренеров.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я готова!" - подтвердила Тина. "Да что ты?" - обратилась к ней Настя, встав в судейского кресла. "Я серьезно настроена", - заявила о намерениях белокурая певица. "Вот это уже перебор", - парировала оппонентке жгучая брюнетка.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

После этого артистки стали активно убеждать Артема пойти в свою команду, и парень сделал выбор – он отправился к Тине. Настя не смогла скрыть, что она расстроилась из-за того, что упустила сильный голос.

Тина, вернувшись на место, станцевала забавный "танец победителя" под рэп-композицию. "Вот твое настоящее я, оказывается!" - отреагировал Балан.

Видео: YouTube/ Голос страны

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