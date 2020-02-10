Сутичка левиць: Кароль і Каменських влаштували "розбірки" через талановитого учасника Голосу країни 2020

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачки поборолися за унікальний голос

Тіна Кароль давно знаходиться у кріслі судді шоу Голос країни і за її спиною вже чотири перемоги, але зупинятися українська поп-діва не має наміру. А ось нова суддя вокального проекту, Настя Каменських, яка зайняла місце поруч з чоловіком Потапом, так само не звикла здаватися. Та й сам продюсер твердо має намір стати переможцем ювілейного десятого сезону шоу. Тому зіркові тренери влаштували справжнє протистояння в третьому випуску проекту, коли почули незвичайний вокал Артема Семенова.

Хлопець став переможцем шоу "Україна має талант" і їздив з гастролями по країні і навіть півроку пропрацював в Лас-Вегасі, але повернувся додому і його слава поступово потьмянила. Артем вирішив зайнятися фермерство, і його справи йшли успішно, але він сумував за сценою і вирішив знову спробувати свої сили.

Фото: Артем Семенов (instagram.com/goloskrainy_official)

Хлопець заспівав пісню "Лебедина вірність" і вразив суддів настільки, що Потап з Настею та Тіна не змогли не повернутися до хлопця. Як тільки репер захотів вступити в боротьбу за талановитого учасника та запросити його в свою команду, Дан Балан обсмикнув колегу і зауважив, що це "сутичка левиць". Тоді і почалося протистояння двох популярних співачок-тренерів.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Я готова!" - підтвердила Тіна. "Та що ти?" - звернулася до неї Настя, вставши в суддівського крісла. "Я серйозно налаштована", - заявила про наміри білява співачка. "Ось це вже перебір", - парирувала опонентці жагуча брюнетка.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Після цього артистки стали активно переконувати Артема піти в свою команду, і хлопець зробив вибір – він вирушив до Тіні. Настя не змогла приховати, що вона засмутилася через те, що упустила сильний голос.

Тіна, повернувшись на місце, станцювала кумедний "танець переможця" під реп-композицію. "Ось твоє справжнє я, виявляється!" - відреагував Балан.

Відео: YouTube/ Голос країни

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