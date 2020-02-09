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Химия завораживает: Потап и Каменских вызвали фурор счастливым фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.02.2020 - 17:29
Химия завораживает: Потап и Каменских вызвали фурор счастливым фото
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пара воссоединились после непродолжительной разлуки

Потап и Настя Каменских воссоединились после непродолжительной разлуки – рэпер улетел на неделю в ОАЭ, правда, о причине визита умолчал. Певица осталась в Киеве, и радует поклонников горячими кадрами из недавнего мексиканского отпуска. Продюсер не скрывал, что скучает по жене и оставлял под ее фото красноречивые смайлы-сердечки. И вот, на страничке Потапа появилось долгожданное фото с любимой – рэпер вернулся в Киев, чтобы быстрее обнять и поцеловать любимую.

Сладка парочка позирует на крыльце своего загородного дома – они выглядят счастливыми и прячут сияющих глаз. Звездная семья может похвастаться стильным family look'ом. Потап позировал в сером пальто с анималистическим принтом, светлых джинсах, белоснежной толстовке и шапке с логотипом своего продюсерского центра MOZGI.

Настя выбрала для воскресного дня с любимым классическое двубортное пальто нежного персикового оттенка, «рваные» джинсы-скинни и белую толстовку.

Химия завораживает: Потап и Каменских вызвали фурор счастливым фото

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Поклонники пары порадовались за них и оставили немало теплых слов в адрес звездной семьи.

  • Вы как магнит! Смотрю на вас и смотреть хочется! Ваша химия завораживает! Любовь творит чудеса!
  • Самые красивые
  • Шикарно смотритесь
  • Вместе вы просто бомба. Просто идеальная пара, вам бы еще деток трое и будите самой великолепной парой украинского шоу-бизнеса.
  • Крутые
  • Красивые
  • Какие милые
  • Вы просто нереальные!
  • За вами приятно наблюдать
  • Класс

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских раззадорила фанов горячим танцем в белоснежном бикини.

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