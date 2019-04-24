Шикарная фигура! Лилия Ребрик покорила фото в пикантном купальнике

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала снимок на морском берегу

Популярная телеведущая Лилия Ребрик решил отдохнуть от любимой работы и посвятить себя семье. Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной она отправилась отдыхать к морю. Знаменитость с удовольствием делится с поклонниками солнечными снимками на берегу, а также позирует на фоне экзотических пейзажей. Теледива решила порадовать подписчиков не только кадрами в легких летних нарядах, но и подразнила пляжным снимком в весьма откровенной модели купальника, который подчеркнул ее роскошный бюст. Соответствующее фото появился на странице звезды в Instagram.

Лилия дефилирует вдоль кромки моря. На ней – легкая пляжная накидка молочного цвета, которая развивается от порывов бриза. Правда, особе внимание привлекает пикантный купальник ведущей. Оригинально скроенный верх оголяет грудь, а тонкие бретельки на чашках лишь акцентируют внимание на аппетитных формах. Плавки с высокой посадкой и кокетливые ремешки по бокам придают пляжному образу Лилии особую изюминку.

Будоражащее воображение фото вызвало восторг у многочисленных подписчиков знаменитости. Они то и дело нахваливали фигуру звезды и восхищались удачной моделью купальника.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Гарні форми і купальник, який їх підкреслює! Ліля, ви красуня", "Лилия вы шикарны! Все отлично подобрано!", "Шикарная! Очень женственная фигура", "Дуже гарний купальник, ідеально підходить під вашу фігуру!", "В таком купальнике еще маленького дикого", "Лілечка, Ви дуже красива та шикарна дівчина!", "Ви дуже секасапільна! Шикарно!" - не уставали от комплиментов фолловеры.

Напомним, что Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и детьми снялась для известного глянцевого издания Viva! Она впервые показала лицо младшей дочери Полины.

Ранее Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким блистала в роскошном вечернем образе на кинопремии Золота дзиґа 2019.