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Шикарна фігура! Лілія Ребрик підкорила фото в пікантному купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2019 - 18:32
Шикарна фігура! Лілія Ребрик підкорила фото в пікантному купальнику
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча показала знімок на морському березі

Популярна телеведуча Лілія Ребрик вирішив відпочити від улюбленої роботи і присвятити себе сім'ї. Разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною вона вирушила відпочивати до моря. Знаменитість із задоволенням ділиться з шанувальниками сонячними знімками на березі, а також позує на фоні екзотичних пейзажів. Теледіва вирішила порадувати прихильників не тільки кадрами в легких літніх вбраннях, але і подражнила пляжним знімком у досить відвертій моделі купальника, який підкреслив її розкішний бюст. Відповідне фото з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Лілія дефілює вздовж кромки моря. На ній – легка пляжна накидка молочного кольору, яка розвивається від поривів бризу. Правда, особливу увагу привертає пікантний купальник ведучої. Оригінально скроєний верх оголює груди, а тонкі бретельки на чашках лише акцентують увагу на апетитних формах. Плавки з високою посадкою і кокетливі ремінці з боків надають пляжному образу Лілії особливу родзинку.

Розбурхуюче уяву фото викликало захоплення у численних підписників знаменитості. Вони безкінечно нахвалювали фігуру зірки і захоплювалися вдалою моделлю купальника.

Шикарна фігура! Лілія Ребрик підкорила фото в пікантному купальнику

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Гарні форми і купальник, який їх підкреслює! Ліля, ви красуня", "Лілія ви шикарні! Все відмінно підібрано!", "Шикарна! Дуже жіночна фігура", "Дуже гарний купальник, ідеально підходить під вашу фігуру!", "В такому купальнику ще маленького дикого", "Лілечка, Ви дуже красива та шикарна дівчина!", "Ви дуже секасапільна! Шикарно!" - не втомлювалися від компліментів фолловери.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і дітьми знялася для відомого глянцевого видання Viva! Вона вперше показала обличчя молодшої доньки Поліни.

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким блищала в розкішному вечірньому образі на кінопремії Золота дзиґа 2019.

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