"Наслаждаюсь утренним морем": Лилия Ребрик рассказала, как все успевает

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая вместе с мужем и детьми отдыхает у моря

Украинская телеведущая Лилия Ребрик успевает все - вести ТВ-шоу и постоянно менять эффектные наряды, играть в театре, посещать светские мероприятия, а кроме того, она счастливая жена и мать двоих очаровательных дочурок. На днях артистка удивила поклонников, рассказав, что они всей семьей отправились на отдых к морю. Однако место она пока раскрывать не стала.

На новых фото в своем Instagram Ребрик показала свою утреннюю прогулку в компании дочки. Ведущая позировала в стильном спортивном костюме бирюзового цвета на фоне моря, бассейна и пальм.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На одном из снимков она не преминула продемонстрировать свою знаменитую растяжку.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия также раскрыла секрет своей продуктивности - оказывается, она успевает так много, потому что мало спит!

"Я настолько уже, по-видимому, привыкла мало спать, что даже на отдыхе мне жаль тратить время на сон. И знаю, что Вы сейчас забросаете меня советами, что это неправильно, что женщина должна спать минимум восемь часов в сутки, что от этого зависит ее красота. Но красота женщины еще зависит от того, сколько радостей в ее жизни, насколько счастливой она чувствует себя и как сильно она любит. Тогда у нас появляется даже и дополнительный час в сутки, о котором мы так мечтаем и которого нам так не хватает. И мы начинаем как минимум хотеть успевать все. И у нас на все это хватает сил. Поэтому когда меня спрашивают: "как вы так все успеваете?", я отвечаю, что я мало сплю. А как у вас там дела со сном? Любите поспать? Просыпаетесь ли раньше, чтобы успеть все))). ? P.s. Я не робот. И у меня тоже есть дни, когда я позволяю себе ничего не делать, даже пижаму не переодевать))). Редко - но есть! А сегодня я наслаждаюсь утренним морем... что может быть лучше? Хорошего утра!" - поделилась телезвезда.

Подписчики тут же отметили, что Ребрик прекрасно выглядит, и поделились своими мыслями о ее способе сэкономить время.

"Вы красотка, Лилия. И море вам идет неимоверно"

"Лиличка, Вы умница, красатулька, трудяжечка. Прекрасный пример своим доченькам. Счастья и любви Вашей семье, Вы замечательные, я Вас обожаю!!! Прекрасного Вам настроения и отличного отдыха"

"Вы шикарная"

"Ви - супер!!! Гарного Вам відпочинку!"

"Шикарні, гарного вам дня))"

"Ви все правильно робите) гарного відпочинку Вам та Вашій сім'ї)"

"Доброго ранку! Ви дуже Неперевершена Красива"

Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть семейным выходом в свет с мужем Андреем Диким.

Кстати, Лилия Ребрик в красивом наряде сверкнула стройными ножками.