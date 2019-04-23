"Наслаждаюсь утренним морем": Лилия Ребрик рассказала, как все успевает

Ведущая вместе с мужем и детьми отдыхает у моря
Украинская телеведущая Лилия Ребрик успевает все - вести ТВ-шоу и постоянно менять эффектные наряды, играть в театре, посещать светские мероприятия, а кроме того, она счастливая жена и мать двоих очаровательных дочурок. На днях артистка удивила поклонников, рассказав, что они всей семьей отправились на отдых к морю. Однако место она пока раскрывать не стала.
На новых фото в своем Instagram Ребрик показала свою утреннюю прогулку в компании дочки. Ведущая позировала в стильном спортивном костюме бирюзового цвета на фоне моря, бассейна и пальм.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
На одном из снимков она не преминула продемонстрировать свою знаменитую растяжку.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Лилия также раскрыла секрет своей продуктивности - оказывается, она успевает так много, потому что мало спит!
"Я настолько уже, по-видимому, привыкла мало спать, что даже на отдыхе мне жаль тратить время на сон. И знаю, что Вы сейчас забросаете меня советами, что это неправильно, что женщина должна спать минимум восемь часов в сутки, что от этого зависит ее красота. Но красота женщины еще зависит от того, сколько радостей в ее жизни, насколько счастливой она чувствует себя и как сильно она любит. Тогда у нас появляется даже и дополнительный час в сутки, о котором мы так мечтаем и которого нам так не хватает. И мы начинаем как минимум хотеть успевать все. И у нас на все это хватает сил. Поэтому когда меня спрашивают: "как вы так все успеваете?", я отвечаю, что я мало сплю. А как у вас там дела со сном? Любите поспать? Просыпаетесь ли раньше, чтобы успеть все))). ? P.s. Я не робот. И у меня тоже есть дни, когда я позволяю себе ничего не делать, даже пижаму не переодевать))). Редко - но есть! А сегодня я наслаждаюсь утренним морем... что может быть лучше? Хорошего утра!" - поделилась телезвезда.
Подписчики тут же отметили, что Ребрик прекрасно выглядит, и поделились своими мыслями о ее способе сэкономить время.
Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть семейным выходом в свет с мужем Андреем Диким.
Кстати, Лилия Ребрик в красивом наряде сверкнула стройными ножками.