"Фантастическая пара": Лилия Ребрик с мужем покорили сеть стильным семейным выходом

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Эффектная супружеская пара прошлась по красной дорожке кинопремии

Лилия Ребрик регулярно восхищает своих подписчиков эффектными и яркими нарядами, а также милыми семейными кадрами. На этот раз ведущая решила их совместить и опубликовала совместное фото с мужем Андреем Диким на красной дорожке светского мероприятия, где они позировали в стильных нарядах.

Звездная пара в числе других знаменитостей стали гостями национальной кинопремии Золота дзиґа 2019. Снимком Лилия поделилась на своей странице в Instagram.

Для выхода в свет она выбрала эффектное черное платье в пол с глубоким декольте и пикантным разрезом на бедре от бренда Novias. Серебристый пояс наряда подчеркнул тонкую талию артистки.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик дополнила образ туфлями и клатчем в тон поясу. Ее супруг позировал в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/novias.ua)

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/novias.ua)

Поклонники оставили множество комплиментов внешнему виду Лилии, отметив, что они с Андреем просто шикарная и очень красивая пара.

"Загляденье!!! Вы ооочень красивая пара, всего вам самого наилучшего"

"Лилечка и Андрей, вы прекрасная пара. Счастья вам и вашим деткам!"

"Красавчики как всегда!! Дикие супер!"

"#дикасімейка, Ви дуже гарна пара. Приклад для всіх закоханих"

"Дуже гарно виглядаєте"

"Очень красиво смотритесь вместе! Чудесные образы!"

"Гарні, а плаття просто супер"

"Замечательная пара! Обожаю вашу семью"

"Дуже гарні,як завжди вами милуюся"

"Фантастическая пара"

"Очень гармоничная,красивая, экстравагантная пара. Светитесь счастьем"

"Вау, вы пара - бомба-граната-ракэта!!"

Ранее Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками.

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