"Фантастическая пара": Лилия Ребрик с мужем покорили сеть стильным семейным выходом

Эффектная супружеская пара прошлась по красной дорожке кинопремии
Лилия Ребрик регулярно восхищает своих подписчиков эффектными и яркими нарядами, а также милыми семейными кадрами. На этот раз ведущая решила их совместить и опубликовала совместное фото с мужем Андреем Диким на красной дорожке светского мероприятия, где они позировали в стильных нарядах.
Звездная пара в числе других знаменитостей стали гостями национальной кинопремии Золота дзиґа 2019. Снимком Лилия поделилась на своей странице в Instagram.
Для выхода в свет она выбрала эффектное черное платье в пол с глубоким декольте и пикантным разрезом на бедре от бренда Novias. Серебристый пояс наряда подчеркнул тонкую талию артистки.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик дополнила образ туфлями и клатчем в тон поясу. Ее супруг позировал в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/novias.ua)
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/novias.ua)
Поклонники оставили множество комплиментов внешнему виду Лилии, отметив, что они с Андреем просто шикарная и очень красивая пара.
Ранее Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками.
Мы также писали, что Лилия Ребрик умилила эксклюзивными семейными кадрами с мужем и дочерьми.