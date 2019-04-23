Копия мамы: Лилия Ребрик впервые показала лицо годовалой дочки Полинки

На фото позирует вся семья Лилии Ребрик
Лилия Ребрик наконец порадовала свою многотысячную армию поклонников (а это более 370 тыс. подписчиков в сети instagram). Так, телеведущая решилась впервые показать лицо своей самой младшей доченьки Полины. И сделала это Лилия красиво – в марках глянцевой фотосессии для журнала Viva.
Так, Лилия Ребрик опубликовала милое семейное фото, на котором все в сборе. На снимке видим мужа Лилии – профессионального танцора и хореографа Андрея Дикого (пара официально расписалась в декабре 2011 года). Рядом с отцом стоит старшая дочь – 6-летняя Диана. Ну а в центре внимания – малышка Полинка, которой лишь 30 апреля 2019 исполнится год.
Интересно, что на фото Лилия с дочками демонстрирует стильный family look – все женщины семьи позируют в зеленых платьях в горошек. Также в кадре – корзинка с тюльпанами. В целом, снимок получился очень весенний, уютный и атмосферный.
"Ну що, знайомтеся) Дика Поліна Андріївна! Вся наша #ДИКАСІМЕЙКА в зборі", - трогательно подписала фото Лилия.
Лилия Ребрик со своей семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Среди комметаторов также и Ольга Сумская:
"Ну все! Нарешті принцеса у всій красі! Гарнюні!" – пишет Сумская.
Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как все успевает. Отметим, что на данный момент семья телеведущей отдыхает на море.