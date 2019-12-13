"Шикарна даже в носках": Маша Ефросинина показала удобную одежду для путешествий

Ведущая продемонстрировала уютные луки в съемке для журнала
Маша Ефросинина постоянно восхищает поклонников своим модным вкусом и эффектными образами. Кроме того, телеведущая и сама является владелицей бренда одежды для дома и дороги. Открыта она и для сотрудничества - так, звезда снялась в атмосферной фотосессии для журнала о путешествиях CHANCE FOR TRAVELLER. Ранее она побывала на организованном изданием благотворительном вечере, где блистала в стильном брючном костюме из люрекса.
Теперь же Ефросинина показала несколько кадров со съемки, в которой она примерила удобные и уютные наряды для путешествий.
Маша позировала в весьма необычной локации - в большом трейлере для длительных поездок, который еще называют "дом на колесах". На одном из кадров на ней один лишь теплый халатик. Ведущая позирует боком к камере - она подняла одну ногу на кровать и надевает белый носок.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
На еще одном фото артистка запечатлена в коридоре трейлера, на ней белые велосипедки и такого же цвета свитер, а сверху она набросила темную жилетку с отороченным мехом воротником. Ефросинина подняла руки вверх и пронзительно смотрит в объектив.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Атмосферные кадры пришлись по вкусу поклонниками ведущей и они отметили, что она в любой одежде смотрится просто шикарно.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме.