ru
ua

"Шикарна навіть у шкарпетках": Маша Єфросиніна показала зручний одяг для подорожей

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Ведуча продемонструвала затишні луки у зйомці для журналу

Маша Єфросиніна постійно захоплює шанувальників своїм модним смаком і ефектними образами. Крім того, телеведуча і сама є власницею бренду одягу для будинку і дороги. Відкрита вона і для співпраці - так, зірка знялася в атмосферній фотосесії для журналу про подорожі CHANCE FOR TRAVELLER. Раніше вона побувала на організованому виданням благодійному вечорі, де блищала в стильному брючному костюмі з люрексу.

Тепер же Єфросиніна показала декілька кадрів зі зйомки, в якій вона приміряла зручні та затишні вбрання для подорожей.

Маша позувала у вельми незвичайній локації - у великому трейлері для тривалих поїздок, який ще називають "будинок на колесах". На одному з кадрів на ній один лише теплий халатик. Ведуча позує боком до камери - вона підняла одну ногу на ліжко і надягає білий носок.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

На ще одному фото артистка відображена в коридорі трейлера, на ній білі велосипедки і такого ж кольору светр, а зверху вона накинула темну жилетку з облямованим хутром коміром. Єфросиніна підняла руки вгору і пронизливо дивиться в об'єктив.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Атмосферні кадри припали до смаку шанувальниками ведучої і вони зазначили, що вона в будь-якому одязі виглядає просто шикарно.

  • Маша, ну як можна у вовняних шкарпетках виглядати так шикарно??? Зйомка нереальна, як і ти
  • Яке красиве і атмосферний фото
  • Красива
  • Шикарно Марія
  • Шикарна навіть в шкарпетках)
  • Впевнена і романтична!!! Завжди
  • Машенька, ви зовсім схудли
  • Яка ж все-таки красива і худа ,просто богиня
  • Ось він образ сексі, міс Мері!!!
  • Спочатку здалося, що знизу нічого не надіто
  • Стайлиш
  • Шикарне, читати ідеальне, стегно
  • Крута!!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі.

"Звичайно, так": Кароль і Балан зробили відверте зізнання про свій роман За лічені секунди: Олег Винник зізнався, як ледь не пропустив Новий рік
Читати всі новини