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Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 15:29
Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме
Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая посетила семейный праздник с сыном

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина уже активно готовится к новогодним праздникам и проводит время с детьми. На свою страничку в Instagram она выложила фото со своим подросшим сыном Александром.

На снимке можно увидеть саму Ефросинину в элегатном платье с открытыми плечами, обнимающую пятилетнего мальчика, одетого в форму полицейского. По словам Маши, такое одеяние сын выбрал в качестве новогоднего костюма.

"Спасибо за волшебный семейный праздник! И спасибо моему сыну, что уже второй год мне не нужно ломать голову над новогодним костюмом", - поделилась 40-летняя звезда.

Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме

Маша Ефросинина с сыном Александром (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчиков знаменитости умилил данный кадр, они отметили, что сын Ефросининой невероятно на нее похож:

  • Сынуля, копия мамы!

  • Настоящий мужчина - последовательный!

  • Нереально красивая фотка.

  • Вы вдвоем очень красивые. Супер...

  • Сынуля-копия мамочки!! И где такой костюм можно купить у нас? Мой внук тоже просит на Новый год.

Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина показала трогательное фото сына в новогоднем костюме

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что Маша Ефросинина не очень часто балует многотысячную армию подписчиков семейными фото, особенно со старшей дочкой Наной и мужем (бизнесмен Тимур Хромаев). А вот младший сын Саша с удовольствием появляется в блоге звездной мамы. Отметим, что 25 августа мальчику исполнилось 5 лет. При этом телеведущая неоднократно повторяла в различных интервью, что Саша - очень общительный мальчик, его не пугают незнакомые люди и он весьма артистичен. Поэтому он не против “публичности” в блоге мамы.

Напомним, ранее Маша Ефросинина блеснула стильным образом в костюме из люрекса.

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