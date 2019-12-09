Мамин сыночек: Маша Ефросинина показала подросшего сына, который очень на нее похож

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как обычно, Саша позирует в любимой форме полицейского

Маша Ефросинина не очень часто балует многотысячную армию подписчиков семейными фото, особенно со старшей дочкой Наной и мужем (бизнесмен Тимур Хромаев). А вот младший сын Саша с удовольствием появляется в блоге звездной мамы. Отметим, что 25 августа мальчику исполнилось 5 лет. При этом телеведущая неоднократно повторяла в различных интервью, что Саша - очень общительный мальчик, его не пугают незнакомые люди и он весьма артистичен. Поэтому он не против “публичности” в блоге мамы.

На своей страничке в сети instagram Ефросинина показала фото 5-летнего сына, чем вызвала волну восторга среди поклонников. При этом мальчик позирует в костюме полицейского - это его любимый герой. На Саше - синяя рубашка с нашивками, бронежилет с жетоном, кепка, а также свисток.

По словам ведущей, именно со свистком сынок будит ее по утрам.

“Раньше я вставала по будильнику, теперь по свистку! #полицейскиСаса” - подписала фото Ефросинина.

Сын Маши Ефросининой - 5-летний Саша (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши поспешили оставить восторженные отзывы. Конечно же, многие подчеркнули, что Саша ну очень похож на свою звездную маму.

“Какой чудесный мальчик!!”

“Главное чтоб не над ухом”

“Вот это я понимаю, настоящий будильник”

“Маша у Вас прекрасный юмор! Замечательный полицейский!”

“Зачётный полицейский. Дети наше всё. У меня их трое и тут даже свисток не нужен”

“Это же надо так хотеть защищать маму и муштровать одновременно”

“Какой классный полицейский”

“Маминын сыночек”

“Маша, я смотрю вам с вашым сынулей не скучно)”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами. Ведущая поделилась забавным видео.